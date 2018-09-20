Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 enflasyon hedefi yüzde 15.9'a çıktı

Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme tahminleri düşürülürken 2019 enflasyon tahmini %15.9'a yükseltildi. 2019 büyüme tahmini ise % 2.3'e düşürüldü.

Buna göre 2018 için büyüme tahmini % 5.5'ten % 3.8'e geriledi. 2019 için % 5.5'ten % 2.3'e, 2020 için ise % 5.5'tan % 3.5'e düşürüldü. 2021 için ise % 5 olarak belirlendi.

2018 enflasyon tahmini %7'den %20.8'e, 2019 %6'dan % 15.9'a, 2020 enflasyon hedefi ise % 5'ten % 9.8'e yükseltildi. 2018 bütçe açığı/GSYH hedefi %1.9'da kalırken 2019 hedefi %1.9'dan % 1.8'e düşürüldü, 2020 için %1.6'dan %1.9'a yükseltildi. 2021 için % 1.7 oldu



Faiz dışı fazla/GSYH tahmini 2019 için % 0.8, 2020 için % 1 oldu.



2018 cari açık/GSYH tahmini %4.3'ten %4.7'e yükseltilirken 2019 %4.1'den 3.3'e, 2020 %3.9'dan 2.7'ye düşürüldü