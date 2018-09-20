Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı; ekonomistler nasıl yorumladı?

T24 Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak, Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturacak olan Yeni Ekonomik Paketi'ni açıkladı. Albayrak'ın açıkladığı programda büyüme tahminleri düşürülürken 2019 enflasyon tahmini yüzde 15.9'a yükseltildi. 2019 büyüme tahmini ise yüzde 2.3'e düşürüldü.

TIKLAYIN - Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı; enflasyon hedefi yükseltildi, büyüme tahmini düşürüldü

Peki ekonomistler Yeni Ekonomik Paket'e ilişkin neler söyledi?

Ekonomist Mustafa Sönmez, Albayrak'ın, "Gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık süreci ve terör saldırıları, bölgemizde yaşananlardan sonra 15 Temmuz hayata geçti. Bu süreçler Türkiye'yi hedef aldı" sözlerine tepki gösterdi. "Teşhis buysa devamı zırvadır" diyen Sönmez, "2018'de büyüme 3.8, 2019'da 2.3, 2020'da 3.5 olacakkmış. Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, Bütçe açığı da sırasıyla 1,8,1,9, 1,7 olarak gerçekleşecek. Gerçekçi hedefler değil. Bir tek yadsıyamadıkları; 2018 enflasyonunun yüzde 20'nin üstüne çıkacağı" diye yazdı.

"Pembe gözlüklü bir varsayım"

"Damat'ın YEP'indeki 2018 büyüme hedefi yüzde 3,8'in tutması için 3. çeyrekte %3 büyüme olması, son çeyrekte de küçülmenin yüzde 0,2'de kalması gerekir" değerlendirmesinde bulunan Sönmez, "Bu da pembe gözlüklü bir varsayım. Büyüme %2,8 ile 3 arasını ancak bulacak" dedi.

Yalçın Karatepe: Görünün o ki açıklananlar bir 'temmeniler manzumesi'

Ekonomist Yalçın Karatepe, de sosyal medya adresinden Albayrak'ın açıklamalarına, "Yeni bir program dediler ama görünün o ki açıklananlar bir 'temmeniler manzumesi" değerlendirmesini yaptı.

Ümit Akçay: Yeni Program’ın yumuşak karnı kur

Ekonomist Ümit Akçay da, “Yeni Program’ın yumuşak karnı kur. Sanki döviz krizi yokmuş gibi hareket etmek, diğer tüm verilere de gölge düşürüyor. Gerçekçi olmaktan uzak bir yaklaşım halen ekonomi yönetimine hakim" sözlerini sarf etti.

Uğur Gürses: Anlıyorum ki; kriz başka bir ülkede...

Lansmanın saatinde başlamamasına tepki gösteren ekonomist Uğur Gürses, "Saatinde başlamayan 'lansman' hangi hedefi tutturacakmış?" dedi. Gürses, açıklanan programa ilişkin olarak da, "Bu açıklanan 'yeni programdan' anlıyorum ki; kriz başka bir ülkede..." yorumunda bulundu.

Ozan Bingöl: Saatinde başlamayan toplantıda...

Vergi uzmanı Ozan Bingöl de sunumun saatinde başlamamasını eleştirdi. Bingöl’ün mesajları şöyle:

"Kusura bakmayın ama daha saatinde başlatamadığınız bir ekonomik programda lütfen 'disiplinden' bahsetmeyiniz. Olur ya mazallah cümle içerisinde 'mali disiplin', 'bütçe disiplini' falan dersiniz!

'Daha adil bir vergi sistemi' dedi ve televizyonu kapattım. 16 yıldır vergi adaletine dair hiçbir şey yapmadığım, dolaylı vergileri her geçen gün arttırdığım için hepinizden özür dilerim.

Sayın bakana lütfen biri söylesin;

1-Vergiyi tabana yayacağız diyor, vergi zaten tabanda, tabanı genişletmesi gerekiyor!

2-Vergi gelirlerini arttırmayı planlıyor ancak bu ülkenin Gelir İdaresinin 3 aydır başkanı yok, önce başkan ataması gerekiyor!"

Ash: Güvenilir ve gerçekçi

Gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash, Orta Vadeli Program'daki hedeflerin genel olarak güvenilir ve gerçekçi olduğunu" söyledi. Ancak Ash, asıl önemli mesele olarak gördüğü bankaların takipteki kredileri konusunda atılacak adımlar konusunda hakkında daha fazla ayrıntı görmek ve BDDK'dan gelecek açıklamalara odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Prof. Gürkaynak: Büyüme iyimser de olsa büyük sorun olduğunu açıkça söylüyor

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Refet Gürkaynak da OVP metnini henüz okumadığını belirterek, "2018-2019 rakamları mümkün, büyüme iyimser de olsa büyük sorun olduğunu açıkça söylüyor. Bu iyi. Ne yapılacağına dair bir şey yoktu. Reel sektör borcuna değinilmedi, bankalar için bilahare bakacağız dendi. Bakmak için fazla vakit yok" dedi.