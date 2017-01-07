“Açığa alındım, işimi istiyorum” diyen Nuriye Gülmen de KHK ile ihraç edildi!

59 gün boyunca “KHK ile açığa alındım, işimi istiyorum” diyen Akademisyen Nuriye Gülmen, yeni çıkan KHK ile açığa alındı.

Gülmen, KHK ile açığa alınmasını birçok kez oturma eylemi ile protesto etmiş ve çoğu eyleminde gözaltına alınmıştı.

Gülmen, ihraç kararına ilişkin olarak sosyal medya hesabından "Bugün yayımlanan KHK ile ihraç edildim. Onların OHAL'i, KHK'sı varsa bizim de direnişimiz var. Savaşları kabulümüz. Mücadeleyi yükselteceğiz!" dedi.

"İşimi istiyorum" diyen akademisyen Nuriye Gülmen, 2016'nın önde gelen kadınlarından seçildi

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