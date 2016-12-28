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"İşimi istiyorum" diyen akademisyen Nuriye Gülmen, 2016'nın önde gelen kadınlarından seçildi

28 Aralık 2016 21:01

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CNN International, Ankara Kızılay'daki Yüksel Caddesi’nde 9 Kasım’dan bu yana “işimi istiyorum” diyerek eylem yapan akademisyen Nuriye Gülmen’i 2016’nın önde gelen sekiz kadını arasında gösterdi. Frida Ghitis tarafından hazırlanan listede darbe girişiminin ardından, AKP hükümetinin ağır bir baskı başlattığı, yetkililerin tehdit olarak gördüğü herkesi işten attığı ifade edildi.

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