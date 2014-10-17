'Acele' HES ve RES için 9 ilde kamulaştırma

Resmi Gazete’de bugün (17 Ekim) yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarının ilki “acele kamulaştırma” kararı oldu. Karara göre, İzmir, Aydın, Giresun, Antalya, Karaman, Denizli, Sakarya, Hatay ve Erzincan’da kurulacak HES ve RES’ler ile enerji nakil hatlarının yapımı için Maliye Bakanlığı “acele kamulaştırma” yapacak.

Bugünkü gazetede yayımlanan kararla “kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan” taşınmazların bulunduğu yerler ve yapılmasında “kamu yararı” görülen projeler şöyle:

İzmir/Karaburun Sarpıncık RES

Aydın/Söke Çatalbük RES

Giresun/Yağlıdere Kayaköprü I HES-Kayaköprü II HES arası enerji nakil hattı

Antalya/Alanya Yalnızardıç Barajı ve Berat HES

Karaman/Merkez Bucakkışla HES-Kepezkaya Havza TM arası enerji nakil hattı

Denizli/Acıpayam Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES

Denizli/Pamukkale Ege II-III-IV HES

Sakarya/Taraklı Gürleyik HES

Hatay/Yayladağı Şenköy RES

Erzincan/Kemah Eriç Barajı ve HES

‘Kamulaştırma’ şirket için el koyma anlamına geliyor

“Yurt savunması ya da özel yasalarda belirtilen olağanüstü” durumlarda başvurulabilecek bir yol olan “acele kamulaştırma”, AKP iktidarı ile olağan bir uygulama haline gelmiş durumda. 2004 yılında sayısı yalnızca 2 olan “acele kamulaştırma” kararı, geçtiğimiz yıl 250’ye ulaştı. HES, RES, enerji iletim hattı projeleri için alınan kararlar, arka arkaya Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Üstelik “kamulaştırma” dediği de projeyi yapacak şirket için köylünün tarlasına, zeytinliğe el koymak, “kamu”nun ortak kullanımında olan derelerin suyunu şirket için tutmak. Kararlarda Bakanlar Kurulu’nun en fazla yetki verdiği kurum, bugünkü kararlarda olduğu gibi Maliye Bakanlığı.