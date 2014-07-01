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Çevre

İptal kararına rağmen HES yapımı devam ediyor

Mahkeme kararına rağmen devam eden HES inşaatını Fatsalılar bilgi edinme hakkı kapsamında Valilik ve Kaymakamlığa sordu

01 Temmuz 2014 19:23

Ordu Fatsa’daki iki dereden biri olan Bolaman/Şahsen deresi üzerinde Atilla Regülatörü ve HES’in inşaatı Ordu İdare Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen devam ediyor. Suarı Müş. Müh. Enerji San. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılmak istenen HES için  ‘ÇED gerekli değildir’ kararı çıkmış, bu karar  28 nisan 2014′te Ordu İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkeme kararıyla Ordu Valiliği’nin de faaliyetlerini durdurduğu şirket Fatsa Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çevreyi kasten kirletmek suçlamasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeşil Gazete’de yer alan habere göre Fatsalı vatandaşlar,  HES faaliyetinin çevresel, ekonomik, sosyal yönden geri dönülemez etkiler yaratacağı gerekçesiyle bilgi edinme hakkını kullandı ve imar izni olmadığı halde inşaatına devam eden HES’le ilgili Valilik ve kaymakamlığa hukuksuz inşaatın nasıl devam ettiğini sordu.

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