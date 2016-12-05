ABD'ye gönderilen yeni Gülen dosyasında Ömer Halisdemir iddianamesi de yer alacak

Adalet Bakanlığı tarafından Fethullah Gülen’in ABD’den iadesi için hazırlanan dosyaya, geçtiğimiz hafta tamamlanan Şehit Ömer Halisdemir iddianamesindeki ifadelerin konduğu öğrenildi. Karar’dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, Halisdemir iddianamesinde 'FETÖ' üyesi olduğunu söyleyen darbeci askerlerin itirafları iade dosyasına delil olarak girdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ifadesi de iddianameye girdi. Cuntacıların Akar’a yaptığı iddia edilen "Sizi büyümüz ile görüştürelim" teklifi darbe girişiminin arkasında Gülen’in olduğunu gösteren delillerden biri olarak gösteriliyordu. Yarbay Levent Türkkan, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Korgeneral Satı Bahadır Köse, Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Yarbay İlkay Ateş, Yarbay Fazıl Ergün, Binbaşı Erdal Karlıdağ, Genelkurmay Emniyet Subayı Gökhan Eski, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı’nda darbe girişimi ile bağlantılı olan bilgisayar mühendisi Haşim Türker’in de aralarında olduğu şüphelilerin ifadeleri bu iddiayı destekledi.

"İsimler tek tek kodlandı"

İddianamedeki itiraflar ve darbecilerin ifadelerinin bir kısmıyla hazırlanan iade dosyasında, şüphelilerin isimlerinin, kodlanarak yazıldığı öğrenildi. Soruşturmaların gizliliği ve itirafçı şüphelilerin güvenliği nedeniyle isimlerin gizli tutulduğu belirtildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ABD’li yetkililere verdiği dosyada darbe teşebbüsüne katılmış 10’dan fazla rütbeli askerin itirafları yer aldı. Nitelikli kasten adam öldürme, Cumhurbaşkanı’na suikasta teşebbüs, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından iadesi istenen Gülen, işte bu itiraflara dayanarak darbeyle ilişkilendirildi.

İade dosyasına giren ve Şehit Ömer Halisdemir iddianamesinde yer alan itiraflardan bazıları şöyle:

Korgeneral Satı Bahadır Köse: “...Ülkemize bu kötülüğü son yıllardaki siyasi olayları da göz önüne alınca FETÖ mensuplarının yaptığını rahatlıkla söyleyebilirim. Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan’ı bu bağlamda değerlendirebiliriz.”

Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız: Üsteğmen rütbesindeyken Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına katıldım. Darbe gününden önce 9 günlük bayram tatilinde Ankara’da bir kısım askerler ile birlikte darbe planlamasına ilişkin toplantı yaptık. Bu toplantıya Adil Öksüz isimli FETÖ imamı (yöneticisi) katıldı. Toplantıda Adil Öksüz’ün kendilerine ‘Ben bu çalışmaları Amerika’ya gidip Fetullah Gülen hocama sunacağım’ dedi. Toplantıda darbeye karşı olan bir kısım generalleri rehin alma görevi bana verildi. Darbe girişimi sırasında bu generallerden ikisini rehin aldım.

Pilot Yarbay İlkay Ateş: Küçük yaşlardan itibaren FETÖ bünyesinde bulundum. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan darbe girişimi öncesi benim gibi pilot olan bir takım subaylarla Ankara Yenimahalle ilçesinde toplantı yaptık. Darbe gecesinde kullandığım helikopter ile Ankara’da değişik sivil hedeflere atışlar yaptım.