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Abdullah Öcalan, ABD'lilerle MİT'in yatında mı görüştü?

Aydınlık gazetesi, Öcalan'ın sık sık ada dışına çıkarıldığını ve en son çarşamba günü MİT'e ait bir yatta ABD'lilerle 2 saat görüştüğünü iddia etti

01 Temmuz 2012 14:12

Aydınlık gazetesi, Abdullah Öcalan'ın çarşamba günü ABD'lilerle MİT'e ait bit yatta görüştüğünü iddia etti.

Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre; İmralı'dan saat 14.00'te hareket eden yat, saat 16.00'da adaya geri döndü. Öcalan'ın ise yattan inip inmediği bilinmiyor.

Abdullah Öcalan'ın MİT'e ait Bursa'daki misafirhanede kaldığını iddia eden Aydınlık gazetesi, Öcalan'ın sık sık ada dışına çıkarıldığını ve en son çarşamba günü MİT'e ait bir yatta ABD'lilerle 2 saat görüştüğünü iddia etti.

İmralı'daki görevlilerden bilgi alındığını belirten Aydınlık gazetesi, İmralı'daki görevlinin çarşamba günü yaşananları anlatmasına yer verdi:

"Armutlu, Esenköy istikametinin açıklarından ilerleyen yat, Büyükada civarına geldiğinde Sedef Adası'nın etrafından dolanıp tekrar İmralı'ya döndü. Daha sonra yattakilerin Amerikalı olduğunu öğrenebildik."

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