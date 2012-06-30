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Abdullah Öcalan, MİT'in Bursa'daki misafirhanesinde mi?

Aydınlık gazetesi, Abdullah Öcalan'ın MİT'in Bursa'daki misafirhanesinde olduğunu iddia etti

30 Haziran 2012 12:19

Aydınlık gazetesi, Abdullah Öcalan'ın MİT'e ait siyah bir helikopterle İmralı'dan MİT'in Bursa Bölge Başkanlığı Merkez Misafirhanesi'ne götürüldüğünü iddia etti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise iddiaları yalanladı ve 'İnanmayan gitsin baksın' dedi.

İmralı'da tutuklu bununan Abdullah Öcalan'dan 11 aydır haber alınamaması, son günlerde "Öcalana nerede?" sorusunu gündeme getirdi.

Aydınlık gazetesi, Öcalan'ın bir yıldırı sık sık İmralı'dan alınarak MİT'in Bursa'daki Merkez Misafirhanesi'ne görüldüğünü iddia etti.

Aydınlık gazetesinde yer alan özel mahreçli haber şöyle:

MİT'e ait siyah bir helikopterle bazen de bir yatla İmralı'dan alınan Öcalan, Mudanya üzerinden misafirhaneye ulaştırılıyor. ÖZellikle son aylarda zamanının büyük bölümünü burada geçiriyor. Öte yandan 11 Haziran 2011'den beri, askeri yetkililerden Öcalan'ı İmralı'dan gören yok.

 

Bakan Ergin: İnanmayan gitsin baksın


İddialarla ilgili Adalet Bakanı Ergin'den de bir açıklama geldi... Ergin konuyla ilgili olarak, 'Öcalan'ın İmralı'da olduğuna inanmayan gitsin baksın' dedi..

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