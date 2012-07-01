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Bakan Engin: Öcalan İmralı'da, inanmayan gidip baksın!

Bakan Engin, Abdullah Öcalan'ın İmralı'da olup olmadığı ile ilgili olarak başlayan tartışmalara cevap verdi

01 Temmuz 2012 00:22

11 ayı aşkın bir süredir kimseyle görüştürülmeyen Abdullah Öcalan'la ilgili tartışma sonunda Meclis'e de taşındı. CHP'liler hükümetten açıklama istedi. Adalet Bakanı Sadullah Engin ise "İnanmayan gitsin baksın" diye yanıt verdi.

27 Temmuz 2011’den bu yana avukatlarıyla görüştürülmeyen, iddialara göre de ailesiyle kendisi görüşmek istemeyen Abdullah Öcalan ’la ilgili tartışmalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ’nin ortaya attığı soru ile başladı. Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a şöyle seslendi: “ Abdullah Öcalan İmralı ’da mı, yoksa değil mi? Bu kadar sessizlikten bu soru aklıma geliyor. Onu da Recep Tayyip Erdoğan ’a soruyorum. Orada mı?”

Bu sorunun hemen ardından Öcalan’ın ev hapsine alınıp alınamayacağına yönelik hükümet içinden farklı açıklamalar gelmesi soru işaretlerine yol açtı.

Tartışmalar sürerken, Aydınlık gazetesi, hafta ortasından itibaren, “Öcalan nerede, cumartesini bekleyin” şeklinde haber anonsları yapmaya başladı. Aydınlık bugünkü sayısında ise Öcalan'ın MİT'in Bursa'daki Bölge Başkanlığı Misafirhanesi'nde tutulduğunu öne sürdü.

 

'İnanmayan gitsin baksın'

 

Bu tartışmaların alvelenmesinin ardından bugün TBMM 'de konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin , iddialara "İnanmayan İmralı 'ya gitsin baksın" yanıtı verdi. Ergin, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan 'ın İmralı dışında bir yerde olduğu iddialarının tamamının gerçek dışı olduğunu belirterek, ''Şu anda kendisi 10 yılı aşkın bir sürede olduğu gibi, İmralı cezaevinde cezasını infaz etmekte olduğunu, bu kürsüden Türkiye 'ye ilan ediyorum'' dedi.

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