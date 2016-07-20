Abdullah Gül'ün eski başyaveri, Bolu Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer tutuklandı. Güneşer, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başyaverliği görevini yürütmüştü.

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan, geçici görevle Şemdinli ilçesinde görev yapan Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan Güneşer, "Anayasayı ihlal" ve "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, darbe girişimi sonrasında sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanlıklarının" verildiği ileri sürülen Güneşer'in, 15 Temmuz'da, iki kentteki il jandarma komutanlarını arayarak yönetime el koyduklarını söylediği öğrenildi.

Ayrıca, komutanlara Bolu ve Düzce'deki vali ve belediye başkanlarının görevden alınması emrini verdiği ileri sürülen Güneşer'in, Bolu Emniyet Müdürlüğünü de arayarak sokakların durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Güneşer'in, emniyetten sokaklarda toplanan binlerce insanı evlerine göndererek sokakları sakinleştirmesini istediği, "sıkıyönetim komutanı olarak emrime uymayanların beynini alırım" şeklinde tehditler savurduğu iddia edildi.