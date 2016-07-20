T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Abdullah Gül'ün eski başyaveri, Bolu Komando Tugay Komutanı İsmail Güneşer tutuklandı

Güneşer, "Anayasayı ihlal" ve "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı

20 Temmuz 2016 20:27

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer tutuklandı. Güneşer, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başyaverliği görevini yürütmüştü.

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan, geçici görevle Şemdinli ilçesinde görev yapan Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Güneşer, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan Güneşer, "Anayasayı ihlal" ve "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, darbe girişimi sonrasında sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanlıklarının" verildiği ileri sürülen Güneşer'in, 15 Temmuz'da, iki kentteki il jandarma komutanlarını arayarak yönetime el koyduklarını söylediği öğrenildi.

Ayrıca, komutanlara Bolu ve Düzce'deki vali ve belediye başkanlarının görevden alınması emrini verdiği ileri sürülen Güneşer'in, Bolu Emniyet Müdürlüğünü de arayarak sokakların durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Güneşer'in, emniyetten sokaklarda toplanan binlerce insanı evlerine göndererek sokakları sakinleştirmesini istediği, "sıkıyönetim komutanı olarak emrime uymayanların beynini alırım" şeklinde tehditler savurduğu iddia edildi.

 

 

ETİKETLER

İsmail GüneşerAbdullah Gülyaverdarbefetöpdy

İlgili Haberler

Kulis: Cumhurbaşkanı Başyaveri Yazıcı "Merak etmeyin, tatbikat" diyerek yanıltmış

Org. Akar’ın girişimi engellemesi için görevlendirdiği Org. Çolak, Org. Akar’ın emir subayı tarafından alıkonulmuş

"Erdoğan'ın yaverleri 15 kez arayıp 'Cumhurbaşkanımız nerede?' diye sormuş"

Darbecilerin Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı yeri öğrenebilmek için uzun bir süre uğraş verdiği belirtildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hava'cı yaveri Antalya'da sahte kimlikle yakalandı

Antalya'daki bir otelde yakalanan Erkan Kıvrak, gözaltına alınarak Ankara'ya gönderildi

Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri itirafçı oldu: Cemaatçiyim, darbe planını 14 Temmuz'da aldım!

"Necdet Özel Paşa'yı dinleme cihazıyla sürekli dinliyorduk"

Melih Altınok: Cumhurbaşkanı'nın başyaveri sürekli 'darbe' şakası yapardı, güler geçerdik, ciddiymiş

"Başyaver Ali Yazıcı beni fena yapacakmış"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24