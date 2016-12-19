Abdullah Gül'den Fehmi Koru'ya tebrik

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, haber sitesi kuran gazeteci Fehmi Koru'yu Twitter'dan tebrik etti.

Fehmi Koru: Türkiye’nin Guardian’ı olmaya namzet bir gazete projesi içerisindeyim

Gül, "Fehmi Koru'nun basın hayatına kendi sitesi http://ocakmedya.com ile dönmesine çok memnun oldum. Sıradışı yorum ve haberleriyle ufuk açıyor" diye yazdı.

Gül, Londra'daki üniversite yıllarında Fehmi Koru'yla aynı evi paylaşmıştı.

Koru, 17-25 Aralık operasyonları sürecine kadar Star gazetesinde yazıyordu. 11 Temmuz 2014'te Star gazetesinden ayrılarak Habertürk'e transfer olan Koru'nun buradaki yazıları 18 ay sürdü. Habertürk, 12 Ocak 2016'da Fehmi Koru'nun yazılarına son verdi. Uzun süre köşe yazmayan Koru, Haziran 2016'dan itibaren kişisel blog sitesi fehmikoru.com'da yeniden yazmaya başladı. Kısa bür süre sonra da Ocak Medya'yı kurdu.

Gül'ün tebrik tweeti şöyle: