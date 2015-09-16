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Politika

Abdullah Gül sessizliğini bozuyor

Gül, yarın 21:10'da NTV'de Murat Yetkin, Ali Bayramoğlu ve Ayşe Böhürler'in sorularını yanıtlayacak

16 Eylül 2015 19:02

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun zaman sonra bir televizyon programına katılarak 1 Kasım seçimleri ve kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayacak.

Yarın (17 Eylül Perşembe) akşam NTV'deki yayında Gül'e Murat Yetkin, Ali Bayramoğlu ve Ayşe Böhürler soru soracak.

7 Haziran'da olduğu gibi 1 Kasım seçimlerinde de milletvekili adayı olmayan Gül, davetli olmasına rağmen Cumartesi günü yapılan AKP 5. Olağan Kongresi'ne katılmayıp sadece mesaj yollamıştı.

Yayında Gül’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yollarının ayrıldığı iddiaları, AKP'nin durumu, eski danışmanı Ahmet Sever’in yazdığı “Abdullah Gül’le 12 yıl” adlı kitap, 1 Kasım seçimleri, tekrar başlayan çatışmalar, Kürt sorunu, Suriye, Türkiye'nin yurtdışındaki imajı, basın özgürlüğü gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Program 21:10’da başlayacak.

 

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