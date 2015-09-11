'Abdullah Gül AKP kongresine gitmeyecek iddiası'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yarın yapılacak AKP kongresine gitmeyeceği iddia edildi.

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Gül yakın çevresine kongreye gitmeyeceğini söyledi. Gül, kongreye mesaj gönderebileceğini de yakın çevresiyle paylaştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu geçen hafta Gül’ü telefonla arayarak kongreye davet etmişti. Gül’ün bu görüşmede de Davutoğlu’na kongreye gelmeyeceğini hissettirdiği bildirildi.

Ak Parti’nin 14 Ağustos’taki kuruluş yıldönümünde ne konuşmalarda ne de partinin kuruluş öyküsünün anlatıldığı sinevizyon gösterisinde kendisinden söz edilmemesinin Gül’ü kırdığı da kulislerde konuşuluyor.