Abdullah Gül'den Davutoğlu'nun kongre davetine ret: Katılamayacağım

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, yarın Ankara'da gerçekleşecek olan AKP kongresiyle ilgili açıklamalar yaptı. Atalay, kongre ile 1 Kasım seçimlerinin startını da vereceklerini belirterek, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun telefonla davet ettiği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kongreye katılamayacağını duyurdu. Atalay, siyaset kulislerinde gündeme gelen Binali Yıldırım'ın da rakip olarak kongrede aday olacağı yolundaki iddialara da son noktayı koyarak, "Kongrede tek adayımız Başbakanımız Davutoğlu'dur ve tek listemiz var" dedi.

Atalay, "Kongremize HDP de dahil 11 siyasi parti ve 200 den fazla STK davet edilmiştir" ifadesini kullandı.

Beşir Atalay'ın açıklamaları özetle şöyle:

Biz kongremizi zamanında yapıyoruz. Bir erteleme yapmadık. Seçime doğru giderken bu süreç içinde yapacağız. 2001'den bu yana 5 kongre yaptık bu da 6. kongremiz olacak. Ülkemizin her tarafından gelecek partililerimizle burada buluşacağız.



Bütün delegelerimiz burada olacak ve salonu buna uygun olarak dizayn ettik. Büyük kongremizin coşkuyla heyecanla geçmesi için bütün tedbirleri aldık. Hepimiz medya kısmı ile ilgili sorumluyuz. Medya mensuplarının rahatı için burada çalışacağız.

'Ülke genelinden 1071 otobüs kalkacak'

Ülkemizin dört köşesinden 1071 otobüs kalkacak ve bunlar yarın burada olacak. Partimizin kuruluşundan bu yana bütün kadrolarımızın buluştuğu bir toplantı olacak. Salon dışında da 3 bin kişilik soğutmalı çadırlar hazırlandı. 40 bin kişi için yiyecek ve çay servisi de burada yapılacak.

'11 siyasi parti davet edildi'

Gerek dışardan gelecek devlet adamları gerekse Ankara'dan gelecek büyük elçilerle 300 civarında yabancı davetlimiz olacak. Kongremize 11 siyasi parti ve 200 den fazla STK davet edilmiştir. Basın mensubu arkadaşlarımız içinde tüm güvenlik önlemlerini aldık.

Bütün delegelerimize ay şeklinde bir tablet sağlıyoruz. Bu tabletin içinde bütün seçim beyannamelerimiz yer alıyor. Aynı anda partimizin tarihini, hafızasını, geçmişteki politikasını böyle bir çalışmayla hazırladık.

'Abdullah Gül kongreye katılamayacak'

Başbakanımız bizzat telefonla arayarak 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ü kongreye davet etti. Ancak Sayın Gül kongreye katılamayacak. Kongremizde tek adayımız başbakanımız ve tek listemiz var.