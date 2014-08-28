Abdullah Gül: Görevimi devrederken müsterihim, başbakanlık görevini devrettiğim gibi

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de yemin eden 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görevini devretti. Çankaya Köşkü'nde yapılan devir teslim töreninde konuşan Abdullah Gül yaptığı konuşmada, "Sayın cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin değerli mesafeler kat edeceğine inancım tam. Bu sefer de görevimi devrederken müsterihim. Tıpkı başbakanlık görevini devrettiğim gibi" diye konuştu.



Abdullah Gül, 'kardeşim' diye hitap ettiği 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 40 yıllık dostluğu, dava arkadaşlığını yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

Abdullah Gül'ün Köşk'teki devir-teslim töreninde yaptığı konuşma

"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli hanımefendi, ekselanslar, hanımefendiler beyefendiler… 7 yıl süreyle üstlenmiş olduğum cumhurbaşkanlığı görevini bugün cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a devretmekten büyük bir şeref duyuyorum.

Bu münasebetle düzenlediğimiz devir teslim töreni benim için gerçekten büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Katılarak bizi onurlandıran yabancı misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Özellikle aramızda bulunan cumhurbaşkanı dostlarımızı tekrar sevgiyle selamlıyorum. Hepsiyle çok hukukumuz oldu. Burada hazır bulunan ülkemizin seçkin zevatını muhabbetle selamlıyorum. Görev sürem boyunca uyum içinde çalıştığım ülkemizin yasama yürütme ve yargı organları mensuplarına ve sivil toplumumuza aziz milletimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.



İşbirliği yaptığım, bir bölümü aramızda olan değerli dünya liderlerine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü törenin önemli bir özelliği var. Türk halkı tarafından 12’nci cumhurbaşkanı seçilen sayın Recep Tayyip Erdoğan, değerli kardeşimle 40 yılı aşan bir dava arkadaşlığımız dostluğumuz ve beraber çalışma mesaimiz var. 40 yıl, yarım asra yaklaşmış demek. Dolayısıyla böyle bir arkadaşıma devrediyorum.

'14 yıl önce partimizi beraber kurduk'

Üstün liderlik ve yöneticilik yeteneklerini, ülkesine ve insanlığa hizmet heyecanını hakka olan inancını en yakından bilenlerdenim. Son 14 yıl boyunca ise önce partimizi beraber kurduk, sonra da yönetimde değişik pozisyonlarda beraber çalıştık. Gururla söylemeliyim ki, bu 12 yıl cumhuriyet tarihimizin en parlak dönemleri arasında yer aldı. Birlikte tarihi ekonomik siyasi sosyal reformlara dönüşümlere imza attık.

Bölge ve dünya barışına küresel sorunların çözümüne el birliği içinde katkıda bulunmaya çalıştık. Sayın cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin değerli mesafeler kat edeceğine inancım tamdır. Bu sefer de görevimi devrederken müsterihim. Tıpkı başbakanlık görevini devrettiğim gibi. Sayın cumhurbaşkanının liderliğinde güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’nin, dünyanın ve bölgenin istikrara kavuşmasında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü olmasına, bölgenin çıkarları ve istikrarı için de büyük ihtiyaç vardır. Aziz Türk milletinin ve insanlığın daha iyi bir geleceğine olan inancımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

Sayın cumhurbaşkanı ve değerli kardeşim, bu vesileyle doğrusu bir teşekkür etmek istiyorum, aileme olacak. Önce anneme babama, sağlık sıhhat diliyorum. Sonra eşime, benim çok yükümü çekti. Siyasi hayatımda şerefle Kayseri’yi temsil ederken, hiç eve uğramadığımız dönemde çocukları hep ona emanet ettim. O zaman hiç unutmam, ben o zaman milletin çocuklarını kurtarıyorum, bizim çocukları da sen kurtaracaksın dedim ve çok şükür bunu en güzel şekilde yaptı. Daha sonra da, tabii ki bizlerin eşlerinin de görevleri oluyor. Devletimizi ve milletimizi temsil söz konusu olduğunda her türlü titizliği, her türlü olağanüstü gayreti gösterdi ve buna da sizler şahitsiniz. Bundan dolayı da önce kendisine, çocuklarıma, kardeşlerime, yakın akrabalarıma ve yakın arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

Sayın cumhurbaşkanı ve değerli kardeşim, sizi bir kez daha tebrik ediyorum. şahsınıza, Emine Hanım'a, çocuklarınıza sağlık diliyorum. Allah yardımcınız olsun, Cenabı Allah mahcup etmesin."