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Politika

TBMM Basın Locası'nda 'CHP'lileri yuhalama, Erdoğan'ı alkışlama' tartışması

CHP'lileri yuhalayınca uyarılan Türk Medya Grup Başkanı Özdemir 'Sadece seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı alkışladım' dedi

28 Ağustos 2014 20:38

Yıldız Yazıcıoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın ekibinde yer alan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2013'te el konan Çukurova Medya Grubu'nun başına getirilen Cengiz Özdemir TBMM Basın Locası'nda tartışmaya yol açtı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile usul tartışmasına giren ve TBMM İçtüzüğü'nü fırlatarak Genel Kurul'u terk eden CHP'lileri yuhaladığı belirtilen Özdemir, gazeteciler tasrafından uyarıldı. Özdemir ise, Basın Locası'nda "CHP'lileri yuhalamadığını, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı alkışladığını" söyledi.

TBMM Basın Locası'nda, Sky-Akşam grubunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan işadamı Ethem Sancak tarafından satın alınmasının ardından kurulan Türk Medya Grubu'nun başına getirilen Cengiz Özdemir tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarının gazeteciler tarafından izlendiği ve herhangi bir tepki gösterilmediği bir çalışma alanı olan TBMM Basın Locası'nda "yuhalama, alkış" tartışması çıktı. 
Türk Medya Grubu Başkanı Özdemir, TBMM Başkanı Çiçek ile tartışan ve TBMM İçtüzüğü'nü fırlatarak Genel Kurul salonunu terk eden CHP'lileri "Saygısızlık" diyerek yuhaladı. Bu tavır üzerine bazı parlamento muhabirleri, Özdemir'i, "Burada sadece TBMM çalışmaları izlenir, alkış, yuhalama yapılmaz" diyerek uyardılar. Özdemir, kendisini uyaran gazetecilere tepki gösterdi. 

Özdemir, daha sonra T24'e yaptığı açıklamada, CHP'lileri yuhalaadığını savunarak, "Ben halkın seçtiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı alkışladım. TBMM Basın Locası'ndaki aktif olmayan gazeteciler beni uyardılar. Ben de, orada seçilenin bir Cumhurbaşkanı olduğunu, her kim seçilirse alkışlayacağımı söyledim" dedi.

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