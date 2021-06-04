Abdulkadir Selvi: Venezuela'ya giden CHP'li milletvekili konuşmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'a 4-8 Aralık 2020'de Venezuela'ya gerçekleştirdikleri gezi için "Venezuela'ya giden CHP'li milletvekili konuşmalı" çağrısında bulundu.

Selvi yazısında, "Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram dün Meclis’te 4-8 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri resmi geziye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Onları tekrar etmeye gerek duymuyorum ama buradan o gezide yer alan CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’a bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın Kılınç, siz hem basın kartı sahibi bir medya patronu, hem de Meclis’te Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak bu işleri iyi bilen birisiniz. Sizin de yer aldığınız gezide Türkiye ile Venezuela arasında “yeni uyuşturucu hattı” oluşturulduğu iddiaları var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katıldığınız gezide yeni uyuşturucu hattı oluşturulduğuna dair tanıklığınız var mı? Ya da iddia edildiği gibi Türkiye ile Venezuela arasında bir uyuşturucu hattı oluşturulması yönünde bir çaba hissettiniz mi? Sayın Kılınç, sizin tanıklığınız çok önemli. Doğrusu neyse söyleyin de, biz de ne olup bittiğini anlayalım." ifadeleri kullandı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

"Kokain, önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. En son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergâh çalışması. ABD’de uyuşturucuyla mücadele çok güçlü ve baskın karakter. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Kolombiya’dan oradan geçirmek çok kolay, yeni adres. Venezuela’da sıfır kontrol. Buraya döneceğiz bir de bize gelen kokainler diyorsunuz ya. Avrupa’da kokainin fiyatı çok ucuz, 45 bin eurolarda kilosu. Türkiye’de çok pahalı, esas pahalı olan yer Orta Doğu.

Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergâh kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım bey. Bu senenin başında ocak ayında gitti 4 gün kaldı, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas Limanı var oradan kuru yük gemileri direk Türkiye’ye gelebiliyor ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergâh burası."

Kılınç: Yıldırım’ın oğluyla diyalogum olmadı

Heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise gezide Yıldırım’ı bir kez gördüğünü belirtirken, Venezuela’da Koronavirüs oranlarının düşük seyrettiğini ve çok az maske takıldığını anlattı.

CHP’li Kılınç, Venezuela’nın Türkiye büyükelçisinin daveti üzerine heyete katıldığını ve seçimleri izlediğini belirterek, “Biz giderken dört kişiydik. Uçakta Binali Yıldırım’ın oğlunu görmedim. Ancak aynı uçakta olduğumuz anlaşılıyor. Otelde otururken, baktım işadamlarıyla çok ilgileniyorlar. ‘Kim bu?’ dedim. Dediler ki: Binali Yıldırım’ın oğlu. Orada o kadar gördüm" dedi.

Maske ve kit kolisi görmediğini anlatan Kılınç, “Bana yardımdan söz edilmedi. Ben AKP’lilerle muhatap olmadım. Yıldırım’ın oğluyla diyalogum olmadı” diye konuştu.

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