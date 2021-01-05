Abdulkadir Selvi’den Sözcü yazarı Özdil’e gönderme:  Şehitlere değil, ayakkabıya bakan kafa

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in tweetine isim vermeden göndermede bulunarak, "Süleyman Soylu ve askerlerin ayakkabılarını çıkarıp oturması gibi korkunç bir tehlikeyi tespit etmişler! Ayakkabı çıktı ya, rejim elden gidecek demektir. Şehitlere değil, ayakkabıya bakan kafa.” görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "Orada gecenin kör karanlığında eksi 20 derecede baş başasın. Yılbaşında eşinden, çocuğundan ayrı vatan nöbetindesin. Ziyaretine bakanın geliyor, komutanların bulunuyor. Aynı yerde diz kırıp oturup, sohbet ediyorsun. Bu büyük bir moral olmaz mı? Cumhurbaşkanı telefonla bağlanıyor, senin yeni yılını tebrik ediyor. Bu mesaj üs bölgelerindeki askerlere ulaşıyor. Onlar 'Benim bakanım yanında. En zor gecede dahi Cumhurbaşkanım beni unutmuyor. Devletim arkamda' diye düşünüyor. Bu tablo üs bölgesindeki askerin moralini yükseltirken, belli ki Bodrum’daki villalarında yılbaşı kutlaması yapan birilerinin moralini bozmuş." düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Soylu'nun sınır karakolunda askerlerle yediği yemeğin fotoğrafını paylaşarak, ""38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum." yorumunu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda çekilen fotoğrafını eleştiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e sosyal medya hesabından verdiğini yanıtta, "Belbuka Üst Bölgesi psikolojisini bozmuş anlaşılan, it ürür kervan yürür!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü yazarı Özdil'e: Belbuka Üst Bölgesi psikolojisini bozmuş anlaşılan, it ürür kervan yürür!