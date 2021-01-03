İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü yazarı Özdil'e: Belbuka Üst Bölgesi psikolojisini bozmuş anlaşılan, it ürür kervan yürür!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda çekilen fotoğrafını eleştiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e sosyal medya hesabından verdiğini yanıtta, "Belbuka Üst Bölgesi psikolojisini bozmuş anlaşılan, it ürür kervan yürür!" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Soylu'nun sınır karakolunda askerlerle yediği yemeğin fotoğrafını paylaşarak, ""38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum." yorumunu yaptı.

"İt ürür kervan yürür!"

Özdil'in yorumunu Soylu sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan... Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür!"

Özdil: Bizi korumakla görevli İçişleri Bakanı, bizi hedef göstererek küfretmiş

Soylu'nun kendisine verdiği yanıtı alıntılayan Özdil ise, "Bizi korumakla görevli İçişleri Bakanı, bizi hedef göstererek küfretmiş, hoşgeldin 2021 :))" düşüncesini dile getirdi.