İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü yazarı Özdil'e: Belbuka Üst Bölgesi psikolojisini bozmuş anlaşılan, it ürür kervan yürür!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda çekilen fotoğrafını eleştiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e sosyal medya hesabından verdiğini yanıtta, "Belbuka Üst Bölgesi psikolojisini bozmuş anlaşılan, it ürür kervan yürür!" ifadesini kullandı.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Soylu'nun sınır karakolunda askerlerle yediği yemeğin fotoğrafını paylaşarak, ""38 yıldır bu memlekette gazetecilik yapıyorum, terörün en saldırgan dönemlerinde sınır karakolları gördüm, Türk askerinin postalını çıkarıp yerde yediğini ilk defa görüyorum." yorumunu yaptı.
"İt ürür kervan yürür!"
Özdil'in yorumunu Soylu sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi: