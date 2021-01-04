Abdulkadir Selvi’den köşe komşusu Ertuğrul Özkök’e yanıt:  Üstenci bir dille ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam, lütfen o çizgiyi aşmayın

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini, "Abdulkadir kardeşim, yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşedir." ifadeleriyle eleştiren köşe komşusu Ertuğrul Özkök'e bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Selvi, "Üstenci bir dille ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam, lütfen o çizgiyi aşmayın" uyarısında bulundu.

Selvi, "Şimdi bu soruyu Ertuğrul Bey’e sormak istiyorum. Yazdığınız bir yazıda siyasi bir çıkarım yapsanız ve yaptığınız bu siyasi çıkarıma MHP ya da AK Parti, 'Ertuğrul Özkök bu çıkarımı yapmak için yetkiyi kimden alıyor?' diye sorsa, siz ne yanıt verirsiniz?' düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Peki gazeteci kamu adına sorular sormaz mı, halkın sesi olmaz mı? Gazeteci yetkiyi okurundan almaz mı? Ertuğrul Özkök ne yaptı? Hiç şık olmayan bir yazı yazdı. Ertuğrul Bey, önerilerinize ve tavsiyelerinize her zaman açığım. Ancak üstenci bir dille ayar verilmeye kalkışılmasından hoşlanmam. Lütfen o çizgiyi aşmayın." değerlendirmesini yaptı.

TIKLAYIN | Ertuğrul Özkök'ten köşe komşusu Abdulkadir Selvi'ye: Yazdığın yer halktan aldığın yetki belgesi değil, patronun verdiği köşe