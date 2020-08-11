Abdulkadir Selvi: Bahçeli Akşener'e çiçek attı; Erdoğan’ın destek vermesi, İyi Parti’nin bu öneriyi yeniden değerlendirmesine neden olmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Evine dön' çağrısıyla çiçek attığını belirtti. Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrıya destek verdiğini hatırlatarak, "Erdoğan’ın destek vermesi, İyi Parti’nin bu öneriyi yeniden değerlendirmesine neden olmalı" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bahçeli’nin 'Evine dön' çağrısı İyi Parti’de bıçak sırtı bir durum olarak algılandı. Hem 'MHP’ye ve cumhur ittifakına dön', hem de 'Artık bu işi bırak, evine git' şeklinde. O nedenle Akşener başta olmak üzere İYİ Parti yöneticilerinin Bahçeli’nin çağrısına yaklaşımları pozitif olmadı. Bahçeli onlara bir pas attı ama onlar topu taca atmak için yarışa girdiler. Cumhur ve millet ittifakında kendilerini kilit parti konumuna getirecek bir pozisyonu da ellerinin tersiyle itmiş oldular. CHP ve HDP’nin aksine, Ayasofya’nın açılışını destekleyen, Ayasofya’yı ziyaret ettikten sonra 'Çok mutlu oldum' diyen Akşener’e, 'Senin yerin Ayasofya’ya karşı çıkanların yanı değil, Ayasofya’yı açanların yeri' diye çiçek attı. Aslında Bahçeli, 'Ayasofya ittifakı' önerdi." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Akşener birçok haksızlığa maruz kaldı. Bir kadının kaldıramayacağı ithamlara muhatap oldu. Ama belli ki Bahçeli’nin önerisiyle yeni bir sayfa açılmak istendi. İyi Parti bunu kabul eder ya da etmez. O ayrı ama İyi Parti, sırtında HDP ve CHP yükünü taşımak yerine, muhalefette kendine yeni bir kulvar açabilirdi. 'İktidarın doğrularına destek, yanlışlarını ise eleştirmek suretiyle' siyasette başvurulan bir adres konumuna getirebilirdi. 'Akil siyaset' pozisyonunu üstlenebilirdi. Bahçeli’nin önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek vermesi, İyi Parti’nin bu öneriyi yeniden değerlendirmesine neden olmalı. Çünkü burada Akşener’e 'Siyaseti bırak, evine dön' diyen yoktur. Zaten siyasetçiyi evine ancak millet gönderir. Ama burada daha çok bir ittifak çağrısı olduğu anlaşılıyor. O nedenle İyi Partililerin telaşla değil, biraz sabırla hareket edip bir sonraki adımı gördükten sonra değerlendirme yapmaları daha yararlı olur. Çünkü Bahçeli bunu bir adım daha ileriye götürebilir. Siyasi hedefi daha net anlaşılabilir yeni bir çağrı yapabilir." ifadesini kullandı.

Selvi, "İyi Parti, yakaladığı siyasetin kilit partisi rolünü iyi değerlendirmeli. Bir sonraki adımı görmeden kapıları kapatmakla, kendini CHP ve HDP ile ittifaka mahkûm konumuna düşürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Ne olmuştu?

Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı 'Evine dön' çağrısını yapmıştı. Erdoğan çağrıya yönelik, “Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir” açıklamasında bulunmuştu.

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