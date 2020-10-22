Abdulkadir Selvi: Akşener’in Ümit Özdağ’a verdiği Buğra Kavuncu yanıtında bir eksik var, iki birim de “Dayısı karışık bir adam” demiş

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki 'FETÖ'cü iması tartışılmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla ilgili MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı aradığını anımsatarak, "Akşener, Ümit Özdağ’a 'İki tarafa da sordum. ‘Hayır bizde böyle bir kayıt yok’ dediler' cevabını vermişti. Ancak bu cevapta bir eksik var. Akşener, Enver Altaylı’yı da sormuş. Altaylı hakkında da iki birimden de 'Dayısı karışık bir adam' yanıtı gelmiş." ifadesini kullandı.

Selvi, "Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’nun dayısı Enver Altaylı’nın kendisine gelip 'Sokağa dökülün' dediğini açıkladı. Enver Altaylı dediğinde birkaç kez düşünmek gerekiyor. MİT’ten başlayıp CIA’de devam eden, Alman istihbaratı ile yolu kesişen bir isim. 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e kadar darbe süreçlerinde rol almış birisi. Son dönemlerinde CIA adına FETÖ’ye yanaşıp, ona 'muhterem efendim' diye mektuplar yazan bir şahsiyet." değerlendirmesinde bulundu.

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