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Dünya

ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne bir tepki de Çin'den: Soğuk Savaş mantığının ürünü

Metinde, Rusya ve Çin "ABD'nin gücüne meydan okumak isteyen rakipler" olarak nitelendirilmişti

19 Aralık 2017 22:07

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni eleştiren Çin, açıklanan belgeyi, "Soğuk Savaş mantığının ürünü" olarak nitelendirdi. Raporda Çin'le birlikte "ABD'nin gücüne meydan okumak isteyen rakipler olarak" tanımlanan Rusya da, raporun "emperyalist ve tek kutuplu bir dünya düşüncesinin ürünü" olduğu yorumunda bulunmuştu.

Rusya'dan ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'yle ilgili ilk yorum: Emperyalist

Çin Dışişleri Bakanı Hua Chunying tarafından salı günü yapılan açıklamada, "ABD'ye, Çin'in stratejik hedeflerini engellemeye çalışmaktan vazgeçme ve modası geçmiş Soğuk Savaş mantığını terk etme çağrısı yapıyoruz. Yoksa kendisine ve başkalarına zarar verecektir" dendi.

"Çin hiçbir zaman kendi gelişimini başka ülkeleri harcama pahasına planlamaz" diyen Bakan Hua, ülkesinin meşru haklarından ve çıkarlarından vazgeçmeyeceğini de belirtti.

ABD'nin güvenlik stratejisinden: Veri hırsızı, otoriter yönetim sistemini yaymaya çalışıyor

Trump'ın göreve gelmesi sonrası açıklanan ilk ulusal güvenlik stratejisinde Çin, "ABD'nin Asya'daki varlığını ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçlanıyor. Pekin hükümetinin, "veri hırsızlığı yaptığı" iddiası ve "otoriter yönetim sistemini yaymaya çalıştığı" ifadesi de belgede yer alıyor.

Çin ise belgede yer alan değerlendirmelerin, gerçekleri çarpıttığını ve ülkenin barışçıl gelişmesini hedef aldığını açıkladı.

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