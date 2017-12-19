Trump: ABD'yi ve müttefiklerimizi tehdit eden haydut devletlerle karşı karşıyayız

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri ilk kez açıkladığı ulusal güvenlik stratejinde Rusya ve Çin'i ABD'nin gücüne meydan okumak isteyen rakipler olarak ele aldı.

Ülke içinde ve ülke dışında yeni tehditlerle karşı olduklarını, bunlarla yüzleşirken "Önce Amerika" ilkesiyle hareket edeceğini söyleyen Trump, yeni stratejiye dair yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu strateji, sevelim ya da sevmeyelim, yeni bir rekabet çağında yaşadığımızı kabul ediyor. Dünya çapında güçlü askeri, ekonomik ve siyasi yarışların döndüğünü kabul ediyoruz.

Trump, ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladı: Tehdit, cihatçı teröristler ve uluslararası suç örgütleri

"Rusya ve Çin: Amerikan etkisine, değerlerine ve zenginliğine meydan okuyan rakiplerimiz"

"ABD'yi ve müttefiklerimizi tehdit eden haydut devletlerle karşı karşıyayız. Terörist örgütler, uluslararası suç çeteleri ve dünya çapında şiddet ile kötülük yayan diğerleriyle karşı karşıyayız.

"Amerikan etkisine, değerlerine ve zenginliğine meydan okuyan rakiplerimizle, ki bunlar Rusya ve Çin, karşı karşıyayız. Onlarla ve diğer ülkelerle büyük ortaklıklar kurmaya çalışacağız, ancak ulusal çıkarımızı koruyan bir şekilde."

Kuzey Kore: Bu durum, ben göreve gelmeden çok önce halledilmeliydi

Konuşmasının devamında Pakistan'ı "terörizme karşı kararlı bir adım" atmaya çağıran Trump, ABD'nin Kuzey Kore rejimine yönelik baskılarının ülkeye yönelik en ağır yaptırımların getirilmesinin önünü açtığını da söyledi.

Trump "Amerika ve müttefikleri, bu rejimin dünyayı tehdit edememesi için nükleer silahların yok edilmesi konusunda gereken tüm adımları atacak. Bu durum ben göreve gelmeden çok daha önce, meseleyi ele almak daha kolayken halledilmeliydi. Ancak halledilecek - başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.

"Sınırları olmayan bir ulus, ulus değildir"

Ulusal güvenlik stratejisinin önceliklerinden ilkinin "Amerikan halkını, vatanını, sınırlarını ve Amerikan tarzı yaşamı korumak" olduğunu söyleyen Trump, seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerden biri olan, ABD'nin güney sınırına bir duvar örüleceği kararını yineledi.

Kendinden önceki başkanları ülkenin sınırlarını açmakla suçlayan Trump, böylece yasa dışı göçmenlerin ülkeye giriş yapabildiğini kaydetti. Trump "Sınırları olmayan bir ulus, ulus değildir" dedi.

ABD Başkanı Trump, "ekonomik güvenlik" kavramına da değindi, "barışı korumak için" orduyu güçlendireceklerini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ilk defa bir Amerikan ulusal güvenlik stratejisinde "ekonomik güvenlik" kavramının yer aldığını da kaydetti.