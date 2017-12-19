Trump, ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisini açıkladı: Tehdit, cihatçı teröristler ve uluslararası suç örgütleri

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yeni 'Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni (NSS) açıkladı. Hükümetin ilk görevinin vatandaşların güvenliğini sağlamak, haklarını korumak ve değerlerini savunmak olduğu belirtilirken; raporda, ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyası ve sonrasında sıklıkla kullandığı “Önce Amerika” mottosunun ağırlığı hissedildi.

Trump: ABD'yi ve müttefiklerimizi tehdit eden haydut devletlerle karşı karşıyayız

Beyaz Saray’ın yayınladığı özet raporda, yeni stratejinin 4 temeli, “Ana vatanı, Amerikan halkını ve Amerikan yaşam tarzını korumak, Amerikan refahını ileri taşımak, güç yoluyla barışı korumak ve Amerikan etkisini iletletmek” olarak tanımlandı.

"Etik olmayan bir dünya yaratmaya çalışan Rusya ve Çin gibi revizyonist güçler"

Metinde, ABD’nin önündeki ana zorlu görevler olarak, “teknoloji, propoganda ve tehdit yoluyla dünyayı ABD’nin çıkarlarına ve değerlerine karşı etik olmayan bir dünya yaratmaya çalışan Rusya ve Çin gibi revizyonist güçler; terörü yayan, komşularını tehdit eden ve kitlesel silahları kullanan bölgesel diktatörler; çarpık bir ideoloji adına masumlara şiddet uygulayan cihatçı teröristler ve topluma uyuşturucu ile şiddet taşıyan transnasyonal suç örgütleri” gösterildi.

Stratejinin, Trump’ın 'prensipli gerçekçilik’ söylemini açık bir şekilde ifade ettiği ve ileri taşıdığı kaydedilirken, “Gerçekçi çünkü uluslararası siyasette gücün merkezi rolünü kabul ediyor, barışçıl bir dünya için güçlü ve bağımsız devletlerin en iyi umut olduğunu tekrar ediyor ve açıkça ulusal çıkarlarımızı tanımlıyor. Prensipli çünkü temelini, dünya genelinde barış ve refahı yayan Amerikan prensiplerini ileti taşımaktan alıyor” dendi.

"Sınırlarımızda kontrolü güçlendirecek ve göç sistemimizi yenileyeceğiz"

Beyaz Saray’ın yayınladığı özet metinde, yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin dört temeliyle ilgili şu bilgiler verildi:

ANAVATANI KORUMAK: Başkan Trump’ın temel sorumluluğu, Amerikan halkını, anavatanı ve Amerikan hayat tarzını korumaktır.

-Anavatanı korumak ve egemenliğimizi yeniden sağlamak için sınırlarımızda kontrolü güçlendirecek ve göç sistemimizi yenileyeceğiz.

"Amerika, tehditleri kaynağında hedef alacak"

-Anavatanımıza yönelik uluslararası tehditler şunlardır:

*Cinayet, baskı altında tutmak ve kölelik için barbarca zalimlik uygulayan ve korunmasız toplumları kullanmak, suikastleri yönetmek ve ilham vermek için görsel ağları kullanan cihatçı teröristler

*Toplumumuzu uyuşturucu ve şiddet yoluyla bölen, demokratik kurumları yozlaştırarak müttefiklerimizi ve ortaklarımızı zayıflatan transnasyonal suç örgütleri.

-Amerika, tehditleri kaynağında hedef alacak. Tehditlerle sınırlarımıza ulaşmadan ve insanlarımıza zarar vermeden önce yüzleşeceğiz.

"Katmanlı bir füze savunma sistemi mevzilendireceğiz"

-Kritik altyapımızı ve dijital ağlarımızı korumak yönündeki çabalarımızı ikiye katlayacağız. Çünkü yeni teknolojiler ve yeni düşmanlar yeni zayıflıklar yaratır.

-Amerika’yı füze saldırılarından korumak için katmanlı bir füze savunma sistemi mevzilendireceğiz.

"Ekonomiyi, Amerikalı işçilerin ve şirketlerin çıkarına olacak şekilde yenileyeceğiz"

AMERİKAN REFAHINI İLERİ TAŞIMAK: Güçlü bir ekonomi Amerikan halkını korur, hayat tarını destekler ve Ameikan gücünün devamlılığını sağlar.

-Amerikan ekonomisini Amerikalı işçilerin ve şirketlerin çıkarına olacak şekilde yenileyeceğiz, bu, ulusal gücümüzü yeniden kurmak için bir gereklilik.

-Amerika, kronik ticaret istismarlarına artık tolerans göstermeyecek ve özgür, adil ve mütekabil ekonomik ilişkiler kuracak.

-Bunu, 21. yüzyılın jeopolitik rekabetinde başarmak için Amerika araştırma, teknoloji ve inovasyon konularında lider olmalıdır. Ulusal güvenlik inovasyon temelimizi, entelektüel mülkümüzü çalanlardan ve özgür toplumların icatlarını istismar adil olmayan bir şekilde istismar edenlerden koruyacağız.

Amerika, enerji nüfuzunu uluslararası piyasaların açık kalması için kullacak. Çeşitliliğin yararları ve enerjiye ulaşım ekonomik ve ulusal güvenliği artıracak.

"Askeri gücümüzü kimsenin arkasında kalmayacak şekilde yeniden inşa edeceğiz"

GÜÇ YOLUYLA BARIŞI KORUMAK: Güçlenmiş, yenienmiş ve canlanmış bir Amerika, barışın güvencesi olacak ve saldırganlığı önleyecektir.

-Amerika’nın askeri gücünü kimsenin arkasında kalmayacak şekilde yeniden inşa edeceğiz.

-Amerika, stratejik rekabetin yeni döneminde çıkarlarını korumak için siyasi ustalığın bütün araçlarını, -diplomatik, bilgiye dayalı, askeri ve ekonomik- kullanacak.

-Amerika, uzay ve siber başlıkları da dahil olmak üzere çeşitli başlıklarda kapasitesini güçlendirecek ve ihmal edilenleri yeniden canlandıracak.

"Müttefiklerin ortak tehditler karşısında daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz"

-Amerika’nın müttefikleri ve ortakları gücümüzü göklere çıkarıyor ve ortak çıkarlarımızı koruyor. Ortak tehditlere yönelik onların daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz.

-Dünyanın anahtar bölgelerinde -Hint Pasifiği, Avrupa ve Ortadoğu- güç dengelerinin Amerika’nın yararına kalmasını sağlayacağız.

"Amerika, benzer fikirdeki devletlerle ortaklık arayışında olacak"

AMERİKA’NIN ETKİSİNİ İLERLETMEK: Tarihi boyunca iyilik için bir güç olan Amerika, etkisini çıkarlarını ve insanlığın yararını ilerletmek için kullanacak.

-Amerikan halkını koruma ve refahımızı ilerletmek için denizaşırı ülkelerde etkimizi güçlendirmeye devam etmeliyiz.

-Amerika’nın diplomatik ve gelişmeye dayalı çabaları, çıkarlarımızı korumak, Amerikalılar için yeni ekonomik fırsatlar bulmak, rakiplerimize meydan okumak ve tüm alanlarda daha iyisine ulaşmak için mücadele etmeye devam edecek.

-Amerika, serbest piyasa ekonomilerini, özel sektör büyümesini, politik istikrarı ve barışı güçlendirmek için benzer fikirdeki devletlerle ortaklık arayışında olacak.

-Hukukun üstünlüğü ve bireysel haklar da dahil olmak üzere, güçlü, istikrarlı, zengin ve bağımsız ülkeleri savunan değerlerimizi koruyacağız.

-Dış politikamız “Önce Amerika”, olumlu bir güç olarak Amerika’nın barış, refah ve başarılı toplumların kurulması için gereken koşulları yaratan dünyadaki etkisini kutluyor.