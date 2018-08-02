ABD'nin yaptırım kararlarının ardından Ankara'nın gündeminde ‘misilleme' var

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ABD’nin yaklaşık 2 yıl tutukluluğun ardından ev hapsine alınan ABD’li Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında yaptırım uygulama kararı aldığını duyurmasının ardından Ankara’da ‘misilleme’ hazırlıklarına başladı.

Beyaz Saray’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda Hazine Bakanlığı tarafından hazırlandığını kaydettiği ve Brunson serbest bırakılana kadar süreceği belirtilen yaptırımların duyurulmasının ardından Türkiye’den yapılan açıklamalarda ‘hukukun üstünlüğü’ne dikkat çekilirken; ABD’nin kararı ‘şiddetle’ kınandı.

AKP Sözcüsü: Türkiye mütekabiliyet esasına göre gerekli cevabı verecek

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada atılacak adımlar konusunda “Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” ifadesi kullanılırken; perşembe günü konuya dair konuşan AKP Sözcüsü Mahir Ünal da "ABD'nin yaptırım kararı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı saldırgan bir tutumdur. Türkiye rasyonel tavrını devam ettirecek. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gerekli cevabı verecek" dedi.

AKP Sözcüsü, şöyle devam etti: "Türkiye haklılığının gerektirdiği adımları atacak güçte. Türkiye hangi adımları atacağını çok iyi biliyor. Dışişleri en kısa zamanda adımlarını kamuoyuna duyuracak.”

Eski Washington Büyükelçisi: Misilleme olarak bakanların Türkiye'ye girmesi yasaklanacak

ABD ile Türkiye arasındaki krizin yeni boyutunu BBC Türkçe’ye değerlendiren Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Faruk Loğoğlu da ‘ABD'nin adalet ve içişleri bakanlığına tekabül eden bakanların misilleme olarak Türkiye'ye girmesinin yasaklanacağı, ancak telefon ve diplomasi trafiğinin süreceği’ beklentisinde olduğunu ifade etti.

Washington’ın Soylu ve Gül ile ilgili kararının daha önce bir emsali olmadığını kaydeden Loğoğlu, iki bakanı kapsayan yaptırımları "ağır olmakla beraber geniş olmayan, sembolik" adımlar olarak nitelendirdi.

CHP'den de misilleme çağrısı geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, konuyla ilgili açıklamasında, “Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak Amerika'daki 2 bakan hakkında, onların bizim bakanlar hakkında aldıkları kararın aynısını almaktır. Biz bunu bekliyoruz. Bunu yapabilirlerse o zaman kozlar eşitlenmiş olur” dedi.