Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki: ABD papaz isterken, papaz vermeye de razı olmalıdır

ABD'nin Türkiye ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulama kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Türkiye-ABD ilişkileri iftira ve itibar kaybı ile sarsılmaktadır. Karar hukuken geçersiz, ahlâken çürük esasen yok hükmündedir" dedi.

Bahçeli, ABD'de bulunan 15 Temmuz darbe girişimin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'e atıf yaparak, "ABD papaz isterken, papaz vermeye de razı olmalıdır" yorumunda bulundu.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, "Türk milletine vahşi batı şartlarıyla mukabele edenler, çete mantığıyla müdahaleye kalkanlar Allah’ın izniyle yine püskürtüleceklerdir" diye konuştu.

"Biz kovboy şapkasına değil, papaz külahına değil, Müslüman Türk milletinin ne dediğine bakarız, bakmaya da son neferimize kadar devam edeceğiz" diyen Bahçeli, "ABD Hazine Bakanlığı’nın sözde yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilke ve esasları kapsamında aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti meşru ve egemenlik hakları doğrultusunda her kararı almaya muktedir, her politikayı uygulamaya mezundur. Hiç kimseden izin ve icazet alınmayacaktır" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasının devamı şöyle:

"ABD yönetimi, casus papazı ısrarla istiyorsa, Türkiye’nin de bir hukuk devleti olduğunu aklından çıkarmayacaktır.

Ülkemizin Pensilvanya’daki haini iade taleplerine adalet hatırlatması yapan ABD’nin, konu Papaz olunca takındığı kuru inadı maksatlıdır, alçak bir tertibin ispat ve iraesidir.

Papaz isteyen papaz vermeye de hazır olmalıdır.

Türk milleti emperyalizmin tuzak ve tahriklerine bağışıklık ve tecrübe kazanmıştır.

ABD zor ve dayatmalarla taviz koparacağını düşündükçe yanlış üstüne yanlışa düşecek, yanılgıdan yanılgıya sürüklenecek, hem dost, hem ortak, hem de müttefik bir ülkeyi bir süre sonra kaybetme ihtimaliyle karşılaşacaktır.

Kaldı ki F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili yaşanan gerilimlerin yeni yaptırımlarla desteklenmesi iki ülke arasındaki diyalogları dinamitleyecektir.

ABD aklını başına devşirmeli, Türkiye’yi hafife alacak şuursuz ve sorumsuz davranışlardan derhal vazgeçmelidir.

Unutulmasın ki, Türk milleti tek yürektir, tek nefestir, tek sestir, Evanjelist Mike Pence ve zihniyetiyle birlikte emperyalizm zehrine tümden karşıdır.

Açık açık duyuruyor ve ikaz ediyorum: Bu ülkeyi yıkamazlar, bu millete diş geçiremezler, bu devleti dize getiremezler."