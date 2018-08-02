Avukatı konuştu: Brunson, ABD-Türkiye gerilimden tedirgin

Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, BBC Dünya Servisi'nin Newshour programına yaptığı açıklamada, Brunson'ın ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimden "tedirgin olduğunu" söyledi.

Washington, 25 Temmuz'da cezaevinden tahliye edilip ev hapsine konulan Pastör Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı uygularken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yaptırım uygulama kararı aldı.

Avukat Halavurt ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen ve elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan Brunson için "Pastör Brunson cezaevindeki durumundan daha iyi bir durumda şu an. cezaevindeyken ciddi psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ciddi sağlık sorunları var. Ama şu anda evinde biraz daha kendisini iyi hissediyor" dedi.

Halavurt, ABD ile Türkiye arasındaki gerilime ilişkin şunları söyledi:

"Kendisi tüm bu siyasi gelişmelerden tedirgin. Tabii ki Amerikan hükümetinin haklarını savunmasından memnun ancak olayda gerilim tırmandıkça o da rahatsızlık duyuyor. Durumun öznesi durumunda kalıyor. Bu da onu tedirgin ediyor, rahatsız ediyor. Ama bir an önce ülkesine Amerika'ya dönmek istiyor."

Brunson'ın duruşması 12 Ekim'de görülecek.

Avukat Halavurt, bir sonraki duruşmaya kadar kadar adli kontrol kararlarının kaldırılması için düzenli başvuruda bulunacaklarını belirtti ve "Aldığımız bilgilere yöne yeni yeni gizli tanıklar dosyaya ekleniyor. Tanıklar dinlenecek ve delillerin toplanması devam edecek. Biz bu duruşmada yine adli kontrol kararlarının hem yurt dışına çıkış yasağı hem de ev hapsi kararının kaldırılmasını talep edeceğiz" diye konuştu.

İddianamede neler var?

Pastör Brunson, Ekim 2016'da ifade vermeye gittiği emniyette gözaltına alındı.

Brunson, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarından tutuklandı.

Brunson hakkındaki iddianame tutuklanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra hazırlandı ve Mart 2018'de İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Brunson'a "hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç işlediği" suçlaması yöneltildi.

Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Brunson'ın tutukluluğu 25 Temmuz'da ev hapsine çevrildi.