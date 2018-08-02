ABD'nin İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırım kararına İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ülkelerindeki mal varlıklarına el koyma kararına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'da konuya ilişkin "ABD’nin müttefik bir ülkeden iki Türk bakana yönelik yasa dışı yaptırımlar, sadece ABD yönetiminin devlet yönetimi yerine baskı ve şantaj politikası izlediğini değil, yaptırım bağımlılıklarının sınır tanımadığını da gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin yaptırım getireceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da yazılı açıklamasında, Gül ve Soylu'nun, "Brunson'ın tutuklu olmasında rol oynayan kurumları yönettikleri için" yaptırım listesine alındığı kaydedilmişti.