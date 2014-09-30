ABD'nin vurduğu Horasan, uydurma bir örgüt mü?

ABD'nin IŞİD'i vurmaya hazırlandığı günlerde Amerikan yönetimince 'IŞİD'den beter' açıklamasıyla operasyona dahil edilen Horasan örgütünün Amerikan yönetiminin uydurması olduğu iddia edildi.

İddiayı dile getiren Eski NSA ajanı Edward Snowden'in sızdırdığı belgeleri yayımlayarak "ABD’nin sırlarını ortaya döken gazeteci" olarak ünlenen Glenn Greenwald. "Horasan örgütü ABD hükümetinin bir uydurması" diyen Greenwald, "ABD'li yetkililerin daha önce Horasan adını telaffuz etmemelerinin dikkate değer olduğunu" vurguluyor.

'Hiçbir zaman var olmadı'

Diken'in aktardığı ve Greenwald'in, Murtaza Hussain ile birlikte kaleme aldığı haber analizinde, Horasan’a ilişkin tüm söylenen ve yazılanlar üzerine varılan sonuç dikkat çekici:

"Böyle bir örgüt hiçbir zaman var olmadı."

"Sahte bir terör tehdidinin anatomisi" başlıklı haber-analizinde, örneklerle, ilk günlerde örgütün varlığını sorgusuz sualsiz kabul eden kimi hükümet yetkilisi ve medya önde gelenlerinin bile artık Horasan’dan bahsetmez olduğuna" dikkat çekildi.

'Terör savcısı da 'yok' dedi'

Haber-analizin sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi:

“Nitekim, tam da biz bu makaleyi bitirmeye yaklaşmışken eski terörle mücadele savcılarından Andrew McCarthy, örgütün uydurma olduğunu yazdı. ‘Horasan adını daha önce duymamıştınız. Çünkü öyle bir örgüt yok’ diyor McCarthy.

Olup bitenlerin hiç yabancısı değiliz. Obama yönetimine, bir başka Müslüman ülkeyi bombalamak için propaganda malzemesi ve meşru bir zemin lazımdı. IŞİD’in baş kesme videoları bir infial yarattıysa da uzun sürecek bir savaş için yeterli değildi.”

'Medyanın da desteğiyle...'

Greenwald ve Hussain, "tüm bu süreçte Amerikan medyasının da yönetimle işbirliği yaptığını" dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Durum böyle olunca oturup daha önce hiç adı duyulmamış, yeni bir örgüt attılar ortaya. Yönetimden yardımını esirgemeyen Amerikan medyası, eline verilen metni dolaşıma soktu: Bu yeni örgüt, gedikli teröristlerden oluşuyordu, ABD’ye karşı her an harekete geçebilirdi; hatta Amerikan uçaklarını düşürme planlarının son aşamasındaydı; 11 Eylül’dekilerden bile daha koordineli ve geniş çaplı saldırılar düzenleyebilecek bir güçteydi.

Resmi kaynaklar isimlerini vermiyordu ve ortada neredeyse hiçbir kanıt yoktu. Buna rağmen -ABD’nin savaşlarına meşruiyet kazandırma meraklısı Amerikan medyası- balıklama atladı Horasan’a dair söylenenlerin üstüne."

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