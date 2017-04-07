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ABD'nin Suriye'yi vurmasından sonrası Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı

ABD ile Suriye'deki tüm askeri temasları kesebileceklerini kaydedildi

07 Nisan 2017 11:20

ABD'nin Humus'taki Şayrat Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmasının ardından Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya acil BMGK toplantısı çağrısı yaptı. Moskova, ABD ile tüm askeri temasların durdurulabileceği sinyali verdi.

RIA Novosti'ye konuşan Rusya Meclis Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Suriye'ye yönelik ABD saldırısının, "BM üyesi bir ülkeye yönelik saldırganlık" olduğunu söyledi.

Durumu görüşmek için Moskova'nın acil BMGK toplantısı talep edeceğini söyleyen Ozerov, ABD ile Suriye'deki tüm askeri temasları kesebileceklerini kaydetti.

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