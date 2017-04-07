İsrail ve Suudi Arabistan'dan ABD'ye 'tam destek'

İsrail ve Suudi Arabistan, ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Hava Üssü'ne füze saldırısına 'tam destek' verdiklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmekteyiz" dedi.

ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü vurmasına İsrail, Suudi Arabistan, Fransa ve İngiltere'den destek geldi.

DHA'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de rejime ait bir hava üssünü vurma kararına "tam destek" verdiklerini açıkladı. Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasını tolere etmeyeceği yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esad rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, (Kuzey Kore'nin başkenti) Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan: Tam destek veriyoruz

Suudi Arabistan da ABD’nin saldırısına destek veren ülkelerin arasında oldu. Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA tarafından yayınlanan açıklamada Riyad’ın ABD’nin adımına tam destek verdiğini ifade etti.

Trump’ın hamlesini ‘cesur bir karar’ olarak niteleyen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dışişleri bakanlığında yetkili bir kaynak, Suudi Arabistan Krallığı’nın ABD’nin rejimin masum sivillere düzenlediği kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye’deki askeri hedeflere yönelik operasyonuna tam desteğini ifade etti.”

Açıklamada askeri müdahalenin sorumlusunun Esad olduğu ifade edildi.

"Uyarı ve caydırı amaçlı"

Fransa ve İngiltere'den de hava saldırısına destek açıklamaları geldi.

İngiltere Hükümet Sözcüsü, Londra’nın İdlib’deki kimyasal saldırıyı düzenleyen uçağın kalktığı hava üssüne yönelik Amerikan füze saldırısına tam destek verdiğini açıkladı. Sözcü, ‘İngiltere hükümeti, rejim tarafından düzenlenen barbarca kimyasal silah saldırısına uygun karşılık olduğunu düşündüğümüz ve başka saldırıları caydırıcı amaçlı olan ABD’nin hamlesine tam destek veriyor’ dedi.