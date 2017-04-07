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Ekonomi

ABD, Suriye'yi vurdu; dolar ve petrol yükselişe geçti!

Dolar dün 3,72'ye çıkarak 3 haftanın zirvesini görmüştü

07 Nisan 2017 10:38

Gelişmekte olan piyasalarda artan satış eğilimin yanı sıra Fed'in mart ayı tutanaklarını açıklaması sonrasında dün 3,72'ye çıkarak 3 haftanın zirvesini gören dolar ABD'nin Suriye'yi vurmasının üzerine 3,73 seviyesini de aştı. Petrol fiyatları, ABD'nin Suriye rejimine düzenlediği füze saldırısının küresel finans piyasalarında dalgalanma yaratması ile birlikte yükseldi.

Güne 3.71 seviyelerinde başlayan ve bu civarda dalgalanan kur, ABD'nin Beşşer Esad rejimi hedeflerine 50'den fazla Tomahawk füzesi ile saldırmasının ardından 3.7374 seviyesine kadar çıktı. Şu anda kur 3,72-3,73 seviyesinde dalgalanıyor.

Dün 3,97'nin üzerine çıkan euro da 3,9743'le sabit kaldı. 

Petrol fiyatları da yükseldi

Petrol fiyatları, ABD'nin Suriye rejimine düzenlediği füze saldırısının küresel finans piyasalarında dalgalanma yaratması ile birlikte yükseldi.

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