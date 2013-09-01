ABD’nin sunduğu Suriye 'kanıtları' Rusya'yı müdahaleye ikna edemedi

ABD Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile Suriye’deki son durumu konuşmak için bir araya geldi.

Doğan Haber Ajansı Moskova temsilcisi Siyamend Kaçmaz’ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde bir açıklama yaparak, görüşme talebinin Büyükelçi Michael McFaul’den geldiğini belirtti ve 21 Ağustos tarihinde Şam yakınlarında kimyasal silah kullanımıyla ilgili olarak ABD’nin Suriye makamlarına yönelik suçlamalarını destekleyici kanıtlar sunmaya çalıştığını açıkladı.

G-8 kararları hayata geçirilsin

Açıklamada Ryabkov’un, ABD'yi söz konusu olayı Şam’a karşı giderek artan askeri baskı amacıyla kullanmaktan vazgeçmeye ve geçtiğimiz Haziran ayında Lough Erne’de düzenlenen ‘G8’ zirvesinde alınan kararları tam olarak hayata geçirmek için fırsat vermeye çağırdığı belirtildi.

Ayrıca Rus tarafının, BM Güvenlik Konseyi atlanarak Suriye'ye karşı düzenlenecek herhangi bir askeri harekâtın, uluslararası hukukun açıkça ihlali olacağını dile getirdiğinin altı çizildi.