'Suriye'de artık bir adım atmanın zamanı geldi'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “100 binin öldürüldüğü bir Suriye’de artık burada ortak hareket etmenin kararına vardık. Yani bugün bir gönüllüler koalisyonu olabilir. Ama burada artık bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Çünkü burada ölümlerin durma zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan, televizyonlarda yayımlanan "Millete Hizmet Yolunda" konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin hadiseler karşısında dik, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşunun dünyanın her yerinde takdirle ve gıptayla karşılandığını ifade eden Başbakan Erdoğan, "Başta dünyanın mazlum ve mağdur halkları olmak üzere, insanların kalbinde Türkiye kendisine müstesna bir yer edinmiş, ilkelerinden taviz vermeyen tutumuyla milyarların takdir hislerine mazhar olmuştur. Bu zorlu süreçte Türkiye, düşman değil yeni dostlar, samimi dostlar edinmiştir. Türkiye dik duruşuyla, darbelere darbe, katliamlara katliam diyen cesur duruşuyla, dünyaya hem demokrasi dersi hem de insanlık dersi vermiştir" dedi.

2 ülke Güvenlik Konseyi’nde süreci tıkıyor

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2 ülkenin süreci tıkaması neticesinde karar alamadığını, iş yapamaz durumda olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla 100 binin öldürüldüğü bir Suriye’de artık burada ortak hareket etmenin kararına vardık. Yani bugün bir gönüllüler koalisyonu olabilir. Ama burada artık bir adım atmanın zamanı gelmiştir. Çünkü burada ölümlerin durma zamanı gelmiştir. İnsani değerlere sahip çıkan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne sahip çıkanların el ele vermek suretiyle artık burada bir adım atmanın zamanı gelmiştir. 11 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da ilkeli, kararlı, disiplinli duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Hem ülke içinde hem bölgemizde barıştıran, kucaklaştıran, helalleştiren bir ülke olarak geleceğe ilerleyeceğiz."

Demokrasi güçlendikçe Türkiye güçlenecek

Türkiye'nin demokrasi ve kardeşlik gibi 2 önemli temel ilke üzerinde yükselmeye devam edeceğini belirten Erdoğan, demokrasi güçlendikçe Türkiye'nin güçleneceğini, kardeşlik güç kazandıkça Türkiye güç kazanacağını dile getirdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 90’ıncı yılının 30 Ekim'de milletçe idrak edileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"100’üncü yıla şurada sadece 10 yıl kaldı. İnşallah, 2023 yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını çok farklı şekilde, çok farklı şartlarda kutlayacağız. 2023 hedeflerini tutturmuş, dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olmuş, müreffeh, barış ve kardeşlik içinde bir Türkiye inşa edecek, ardından da bir başka hedefe, 2053 hedefine doğru yol alacağız. İstanbul’un fethinin 600’üncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2053 yılı Türkiye’nin hedef tarihlerinden biridir. Ardından, çocuklarımızın, torunlarımızın görebileceği, Malazgirt Zaferimizin 1000’inci yıl dönümü olan 2071’e de milletçe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Güçlü bir ekonomiyle, çok büyük projelerle, ama en önemlisi de demokrasi ve kardeşlikle, inşallah bu hedeflerimizin hepsini tutturacağız. Kendimize inanırsak, ülkemize ve potansiyellerine inanırsak en önemlisi de birbirimize inanır, güvenir, birbirimizle muhabbetimizi artırırsak, hiç şüpheniz olmasın, tüm bu hedeflere ulaşır hatta bu hedefleri aşarız. Bu noktada şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum: 942 yıl önce kazandığımız Malazgirt Zaferimiz, kardeşliğin ve dayanışmanın eseridir. 91 yıl önce 30 Ağustos’ta yazdığımız büyük destan, kardeşliğin ve dayanışmanın eseridir. İnşallah, kardeşlik ve dayanışma içinde, hep birlikte nice destanlar yazacak, nice başarılara imza atacağız. Bu zaferler haftasında, bir kez daha tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, mekanları inşallah cennet olsun diyorum."

Türkiye hedefleriyle buluşacaktır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde ne kadar büyük acılar yaşanırsa yaşansın, Türkiye olarak, kendi gündemimizle, kendi hedeflerimize doğru ilerliyor, büyük devlet refleksiyle hareket ediyoruz. İnşallah, Türkiye’nin de katkılarıyla, bölgede sorunlar çözüme kavuştuğunda Türkiye’nin ilerlemesi, kalkınması daha da ivme kazanacak, Türkiye çok daha hızlı ve istikrarlı şekilde hedefleriyle buluşacaktır" dedi.

Ağustos ayında yatırımların, hizmetlerin, reformların hiç durmadan, hiç duraklamadan, hiç ara vermeden devam ettiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, sanal gündemlere takılmadan, yapay gündemlere aldanmadan, Türkiye’nin gerçek gündemiyle ilgilendiklerini, Türkiye’yi belirledikleri hedeflere ulaştırmak için çok yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini anlattı.