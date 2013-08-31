'Suriyeli muhalifler Şam'daki kimyasal saldırıyı itiraf etti' iddiası

Suriye’nin başkenti, Şam’ın Guta banliyösünde 21 Ağustos’ta düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen kanlı saldırıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Associated Press’ten Dale Gavlak’a konuşan Suriyeli muhalifler, binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının kendileri tarafından yanlışlıkla gerçekleştirildiğini ifade etti. Muhalifler, Suudi Arabistan tarafından gönderilen kimyasal silahların yanlış kullanım sonucu ölümlere yol açtığını belirtti.

Infowars.com'dan Paul Joseph Watson'un haberine göre, Gavlak'a konuşan Suriyeli muhalifler, kimyasal silahları Suudi Arabistan istihbarat teşkilatı Başkanı Bender Bin Sultan kanalından teslim aldıklarını ve Doğu Guta bölgesinde yapılan saldırıdan onların sorumlu olduğunu dile getirdi.

Muhalifler, söz konusu saldırının “tesadüfen” olduğunu ve kendilerinin kimyasal silahların kullanımını bilmedikleri yüzünden vuku bulduğunu belirtti.

Gavlak’a konuşan ve kendine ‘J’ adını veren muhalif, “Bu silahları çok merak ettik. Ne yazık ki, bazı savaşçılar silahları doğru olmayan şekilde kullandı ve patlamalara yol açtı” dedi.

‘K’ kod adlı kadın bir muhalif de, bu ifadeleri doğrulayarak, “Bu silahların ne olduğunu ya da nasıl kullanılacağını bize söylemediler. Kimyasal silahlar olduklarını bilmiyorduk. Kimyasal silah oldukları aklımızın ucundan bile geçmezdi” dedi.

ABD tek başına kalmıştı

ABD, daha önce saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tutmuş. ABD, Fransa ve İngiltere’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin onayı olmadan, Suriye’ye müdahale seçeneği gündeme gelmişti. Rusya ve Çin’in Güvenlik Konseyi’nden karar çıkmasına engel olmasının ardından İngiltere’de de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nın müdahale izni vermemişti. Fransa’dan gelen çelişkili açıklamaların ardından, ABD’nin Suriye’ye tek taraflı müdahalesi gündeme gelmişti.

Suriye’deki saldırıyla ilgili çalışmalarını tamamlayan Birleşmiş Milletler denetçilerinin, Şam’ın Guta banliyösünde kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıyla ilgili raporunu 2 hafta için yayınlaması bekleniyor.