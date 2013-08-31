ABD Başkanı Obama, Suriye'ye müdahale kararını Kongre'ye soracak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama, Suriye'de 21 Ağustos'ta gerçekleştirilen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Obama'nın bin 249 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gündeme gelen müdahale iddialarıyla ilgili yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

"Dün ABD, Suriye’nin bu saldırıdan hükümlü olduğunu söyledi. Esad rejimi bu saldırı için hazırlandı ve roketleri ateşledi. Tüm dünya bu görüntüleri izledi. Çok kötü görüntüler gördük. Yüzlerce çocuk öldürüldü.

Bu saldırı insan onuruna yapılmış bir saldırıdır. Suriye’deki saldırı bizim güvenliğimize karşı çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası yasalarla dalga geçilmektedir.

Türkiye’ye, İsrail’e, Lübnan’a olası bir kimyasal saldırı tehdidi vardır.

Amerika, Suriye’deki rejime karşı bir operasyon başlatmalıdır. Biz ABD askerini oraya göndermeyeceğiz, oraya ayak basmayacaklar.

Esad rejiminin yaptığı bu saldırının gerçekleşmemesi için bir takım adımlar atılmalıdır. İstediğimiz zaman orada bir operasyon düzenleyebiliriz. Yarın yapabiliriz, bu hafta ya da gelecek ay yapabiliriz. Ancak kararımı henüz vermedim. Önemli olan ulusal güvenliğimizdir.

Müdahaleden önce Kongre'de oylama yapılacak

Müdahale dışında ikinci bir karar daha aldım. Kongre üyelerinden de seslerini duyurmak isteyenler oldu. Kongre tatilden döndüğü zaman mümkün olan en kısa sürede bir oylama yapılması kararını aldık.

BM’den bir karar çıkmadan ilerlemeye hazırız. Bugüne kadar da felç olduğunu görüyoruz. Başbakan Cameron harekete geçilmesi kararını desteklemesine rağmen bu kararı parlamentodan geçiremedi. Bu kararı kongre kararı olmadan da uygulamaya geçirebilirdik. Askeri güç kullanımı kadar bir başkanı zorlayan pek az şey vardır. Ancak böylesi bir durum karşısında hiç harekete geçmezsek bunun sonuçlarına da katlanamayız. Böyle korkunç bir suç işleniyorsa ve harekete geçilmiyorsa böyle kişilere nasıl bir mesaj vermiş oluruz? Mesela nükleer silah geliştirenler, soykırım suçu işleyenler. Çocuklarımızı böyle bir dünyada yetiştiremeyiz. Ben her ülkenin bizim aldığımız karara sağdık kalmasını beklemiyorum.

Önümüzdeki günlerde, Kongre tatilden döndükten sonra hemen bir oylama yapılacak.

Eğer bizler, bu saldırıya karşı duyarsız kalırsak, gelecekte ne söyleyeceğiz? Bazı ülkeler nükleer silah kullanmak isterse cevabımız ne olacak?

Çocuklarımızı böyle bir dünyada yetiştiremeyiz. İmzaladığımız sözleşmelere uymamız gerekiyor. Dolayısıyla ben bu davayı Kongre’ye götüreceğim ve tüm dünyaya bir mesaj vereceğiz.

Uluslararası toplumun bizim adımlarımıza açık bir şekilde destek olması gerekiyor."

Kara harekâtı gündemde yok

Amerikan halkına seslenmek istiyorum. Artık savaştan yorulduğunuzu biliyorum ve Suriye’deki sorunu bir savaşla çözemeyiz. Bu nedenle bir kara operasyonu düşünmüyoruz. Muhaliflere desteğimiz sürecek. Şam’da yaşananlara seyirci kalamayız. Bireylerin barış içerisinde yaşaması ülkelerin sorumluluk almasına bağlıdır. Kongrede her iki partiden bazı şeylerin siyasetten daha önemli olduğunu gözönüne almasını istiyorum. Amerika’nın sınırları dışında neler yapabileceği mesajını vermek istiyorum. Kongre’den beklentim bu.”

“Sayısız bireyin katledilmesine seyirci kalamayız. Hem dünyaya, hem de Kongre’ye bu mesajı veriyorum. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.”

Kongre 9 Eylül'de toplanıyor

Obama'nın açıklamasının ardından, gözler ABD Kongresi'ne çevrildi. Şu anda tatilde olan Kongre, 9 Eylül'de toplanacak. Ancak bazı uzmanlar, Obama'nın açıklamalarının ardından Kongre'nin olağanüstü toplantıya gidebileceğine de işaret ediyor.

Muhalifler karara öfkeli

Öte yandan, Suriyeli muhalefet temsilcileriyle konuşan NBC kanalından Richard Engel, muhaliflerin Obama'nın Suriye'ye müdahale kararını Kongre'de oylamaya sunacak olmasını öfkeyle karşıladığını bildirdi. Engel'le konuşan muhalefet temsilcileri, Amerikan Başkanı'nı 'çark etmekle' suçladı.

Erdoğan'dan ilk yorum

Öte yandan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da Barack Obama'nın Suriye'ye ilişkin açıklamaları soruldu. Başbakan Erdoğan "Daha neticeleri alamadım" diyerek, Sultanahmet Meydanı'nda bir programa katılmak üzere oradan ayrıldı.