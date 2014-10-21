ABD'nin silah yardımları IŞİD'in eline geçti

Irak Bölgesel Kürt yönetimi tarafından gönderilen ve ABD uçakları tarafından Kobanê'deki YPG mevzilerine dün sabaha karşı bırakılan silah yardımının bir kısmının yanlışlıkla IŞİD militanlarının bulunduğu bölgeye düştüğü iddia edildi.

DHA'nın haberine göre, IŞİD militanları tarafından çekilen ve video paylaşım sitelerinde yayınlanan bir görüntüde, paraşüt ile bölgeye bırakılan koliler görülüyor.

Yüzünü maske ile kapatan silahlı bir IŞİD militanı, Arapça yaptığı konuşmada koalisyon uçaklarının silah yardımını, YPG yerine yanlışlıkla kendilerinin bulunduğu bölgeye bıraktığını söyledi. "Bu yardımı uçaklarla kafir PKK'ya gönderdiler ama çok şükür elimize geçti" diyen IŞİD militanı daha sonra etrafa saçılan kutuları açarak içindeki el bombaları ile roket başlıklarını gösteriyor.

Dün ise ABD tarafından yapılan açıklamada, yardımların yanlış yere bırakılması üzerine yine ABD uçakları tarafından bombalandığı bildirilmişti.