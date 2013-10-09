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Dünya

ABD'nin ardından İngiltere de İran ile yakılaşıyor

İngiltere, 2 yıl önce büyükelçiliğini kapattığı İran'a maslahatgüzar atamaya karar verdi

09 Ekim 2013 01:10

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, "İran'daki yeni Cumhurbaşkanı ve bakanlar, ülkelerini geçmişe göre daha olumlu sunuyor. İran hükümetinin samimiyetini sorgulamalıyız ancak iletişim kanallarımızın açık olması önemlidir" diye konuştu. 
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunu görüştüklerini belirten Hague, şunları kaydetti: 
 

'İlişkilerin geliştirilmesine karar verdik'

 
"İkili ilişkilerdeki ilerlemenin iki taraflı ve adım adım olması gereklidir. İran Dışişleri Bakanı ve ben, bu konuda iki ülke yetkililerinin görüşmesi gerektiği konusunda anlaştık. İlk görüşme yapıldı, bir sonraki görüşme ise gelecek hafta Cenevre'de olacak. Zarif ve ben, ülkelerimizin büyükelçiliklerinin yeniden açılmasını sağlayacak ve ilişkilerimizi geliştirecek, yurt dışında yerleşik maslahatgüzarlar atanmasına karar verdik."  
 

Cameron'dan tebrik mektubu

 
İngiltere Başbakanı David Cameron, İran Cumhurbaşkan'ı Hasan Ruhani'ye, resmen görevine başlamasının hemen ardından mektup göndererek, "Seçilmenizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsat oluşturmasını umuyorum" mesajını iletti.
İngiltere, Ruhani dönemini Suriye krizinin sona ermesi ve İran'ın nükleer programıyla ilgili gerginliğin giderilmesi için fırsat olarak görüyor. 
 

Büyükelçilik saldırısı

 
İran'ın başkenti Tahran'daki diplomatik temsilciliklerinin 2011 yılında bir grup öğrenci tarafından basılmasının ve altı elçilik görevlisinin rehin alınmasının ardından İngiltere, Tahran'daki diplomatlarını geri çağırdı. İngiltere'nin, nükleer programı dolayısıyla aldığı yeni yaptırım kararının ardından Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı, 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nden sonra iki ülke arasında yaşanan en büyük kriz olarak nitelendiriliyor. 

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