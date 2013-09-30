Ruhani, İran ve ABD arasında uçak seferlerinin yeniden başlamasını istedi

Çeviri: Varsan Çekiç

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 30 yılı aşan sürenin ardından, ülkenin havacılık uzmanlarından İran ve ABD arasında uçak seferlerinin başlaması ihtimali üzerine çalışmalarını istedi.

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin haberine göre, geçen hafta ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüşen Hasan Ruhani'nin talebi, İran'ın Washington'la kurmak istediği ilişkililer için verdiği çabaları yansıtıyor.

İran'ın ilk amacının Batı'nın uyguladığı yaptırımları yumuşatmak için ülkenin nükleer programı hakkında görüşmelere devam etmek olduğunu belirten The Guardian, Tahran'ın ayrıca genişletilmiş sözleşmeleri keşfetmeye istekli olduğunu da yazdı.

Yarı-resmî ISNA haber ajansı da, İran hükümeti yetkilisi Akbar Torkan'dan alıntı yaparak, Ruhani'nin ABD'ye direkt uçuşlar üzerinde çalışmaların başlamasını istediği sözlerine yer verdi.

ABD'nin California eyaleti ve başka bölgelerinde 1 milyondan fazla İran asıllı Amerikalı yaşıyor. İran ve ABD arasındaki uçuşlar, 1979'daki İslami devrimin ardından durdurulmuştu.