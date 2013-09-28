Obama ile Ruhani telefonda görüştü

ABD Başkanı Barrack Obama, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Bu, iki ülkenin liderleri arasında 34 yıldan beri yapılmış ilk resmi görüşme.

Obama, Beyaz Saray'da bütçe konusundaki açıklamasının başında, Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmasına yönelik devam ettirdikleri çabaları ele aldıklarını kaydeden Obama, "New York'ta söylediklerimi Cumhurbaşkanı Ruhani'ye de tekrarladım. İleriye doğru yol almada önemli engeller elbette çıkacak olmasına ve başarının hiçbir şekilde garantisi olmamasına rağmen, kapsamlı bir çözüme ulaşabileceğimize inanıyorum dedim" ifadesini kullandı.

İki ülke bugün dışişleri bakanı düzeyinde bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, 6 yıl aradan sonra Birleşmiş Milletler binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

İran'ın nükleer programının ele alındığı toplantı sonrası yapılan açıklamalarda iki lider olumlu mesajlar verdi.