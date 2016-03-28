ABD'li savcının hazırladığı Reza Zarrab iddianamesindeki Türkiye bağlantıları neler?

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab soruşturmasını yürüten Başsavcı Preet Bharara’nın hazırladığı iddianamede kara para transferinde İran şirketi Mapna Grubu isminin geçmesi Türkiye bağlantılı Sıtkı Ayan ismini yeniden gündeme getirdi.

Mapna Grubu ve bağlantılarını kaleme alan Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış, Kanada’ya giden 1 milyon dolarlık para transferinde Mapna isminin geçtiğini, söz konusu şirketin İran rejiminin koruyucusu ve katılık yanlılarının kontrol ettiği İslam Devrim Muhafızları Ordusu’ya güçlü bağlantıları olduğunu belirtti.



İran’ın en büyük inşaat ve enerji şirketi Mapna’nın şimdiki CEO’su olan Abbas Aliabadi’nin eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad döneminde Enerji Bakan Yardımcılığı yaptığını anımsatan Tanış, “Türkiye’de Aliabadi eliyle iki şirket bulunuyor. Bunlardan biri Özgüneş Elektrik Parçaları ve MS Ulaslararası Enerji Yatarım A.Ş. Aliabadi ile birlikte Musa Refan’ın da yönetim kurulu üyesi gözüktüğü MS’de diğer ortak kim? Meşhur Sıtkı Ayan. Som Petrol’ün sahibi. 17 Aralık 2013 operasyonları başlamadan bir gün önce 16 Aralık’ta Türk hükümetinin verdiği, Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci yatırım teşviki alan ve o dönem 11.5 milyar liraya İran doğalgazını Almanya’ya taşıyacak bir petrol boru hattını inşa edeceğini duyuran işadamı” dedi. Tanış, ABD’li savcının para trafiğinde bu iz üzerinde durduğuna dikkat çekti.

Sıtkı Ayan'ın ismi, 17-25 Aralık sürecinde internete düşen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmalarda da geçmişti.