"Bodrum tatilinde Zarrab'a iki koruma polisi eşlik etmiş"

İki yakın koruması bulunan Reza Zarrab’a, geçen yıl eşi Ebru Gündeş ve kızı ile gittiği Bodrum tatilinde devletin tahsis ettiği iki polis memurunun eşlik ettiği öne sürüldü.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, İstanbul Valiliği’nin 2013 yılında ‘can güvenliği riski’ gerekçesiyle yakın koruma tahsis ettiği Reza Zarrab’ın, imtiyazlı uygulamalardan Efkan Ala’nın İçişleri Bakanı olduğu dönemde de yararlandığı iddia edildi.

20-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’dan Bodrum’a havayolu ile tatile giden Zarrab ve ailesinin güvenliğini sağlamak üzere iki koruma polisi görevlendirildiği ileri sürüldü. 21 Mayıs 2015’de İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Taş tarafından Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen “Yakın Koruma Önlemleri” konulu talep yazısında unvanı iş adamı olarak açıklanan Zarrab’ın koruma talebinde bulunduğuna dikkat çekildi. Yazıda, “İstanbul ilince koruma altında bulunan, aşağıda korumaya ilişkin durumu ve seyahat bilgileri belirtilen kişinin gideceği ilde gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak ayrılışlarından bilgi verilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederim” dendi. İki yakın koruması olduğu halde Zarrab Ailesi’ne Bodrum tatili sırasında eşlik etmek üzere polis memurları M.A.K. ile Y.E. görevlendirildi.