ABD'li komutan: YPG'ye verilen silahlar, görevler tamamlandıktan sonra geri toplanmayacak

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian, Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'ye verilecek silahların bir kısmının Suriye’de olduğunu ve dağıtımına başlanmış olabileceğini, silahların IŞİD ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi. Dorrian, "Bu silahları alanlardan, silahları IŞİD'e karşı kullanmaları vaadini aldık ve bu silahların yerine kullanıldığından emin olmak için izlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Albay Dorrian, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da video konferans yoluyla gazetecilere Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Dağıtımına başlanmış olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Pentagon'u YPG'ye silah vermesi konusunda yetkilendirmesine değinen Dorrian, "Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir. Dünkü karar yetkilendirme kararıydı. Bu, devam edecek bir çaba olacak" dedi.

Verilecek silahların miktar ve türlerinin değişik görevlerde kullanılabilecek şekilde belirleneceğini ifade eden Dorrian, silahların Rakka'nın çevrelenip nihayetinde IŞİD'ten alınmak üzere YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu tüm Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) verileceğini aktardı. Dorrian, Suriye Arap Koalisyonu için Suriye'ye gönderdikleri bir kısım silahların bir an önce dağıtımına başlanacağını ve daha sonra ABD'nin bölgeye yeni silahlar nakledeceğini kaydetti.

Bomba yüklü zırhılı araçlar

Silahların türleri ve modelleri konusunda detaya girmeyen Dorrian, küçük ölçekli silahların yanı sıra IŞİD'in bomba yüklü zırhlı araçlarını imha edebilecek kapasitedeki silahların da verileceği bilgisini paylaştı.

"Daha büyük silahlar..."

Dorrian, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Operasyon boyunca gördüğümüz IŞİD'in el yapımı bomba yüklü zırhlı araçlarının üstesinden gelecek kapasitede silahlar vereceğiz. Düşman sıradan araçların üstlerini birçok karmaşık kaplama ile zırhlandırıyor. Bu araçları sadece tüfeklerle alt etmek oldukça zor. Dolayısıyla bu araçlara karşı ağır makineli tüfekler veya daha büyük silahlar kullanmanız gerekecek."

Dorrian, silahlarla ilgili eğitimin önemli bir kısmının ABD askerleri tarafından bölgedeki ortaklara verildiğini ancak ileride çerçevesi belirlenecek bir eğitim programının da yapılabileceğini bildirdi.

Silahlar geri alınmayacak

Silahların ABD'nin YPG'ye verdiği görevler kapsamında çeşitli şekillerde kullanacağını ifade eden Dorrian, bu silahların geri alımının söz konusu olmayacağını söyledi.

Bir gazetecinin, "Bu silahları belirli görevler için veriyoruz dediniz, o zaman görev tamamlanınca bu silahlar geri mi toplanacak?" şeklindeki sorusu üzerine de Dorrian, "Hayır. Silahlar IŞİD ile savaşta kullanılmaya devam edilecek. IŞİD, ortaklarımıza tedarik ettiğimiz bu silahların bedelini ödeyecek" diye konuştu.

"IŞİD'e karşı kullanma vaadini aldık"

Dorrian, "Bu silahlarla ne yapıldığını izliyoruz. Belirlenen amaçlara uygun kullanılmasını sağlıyoruz. Bu silahları alanlardan, silahları IŞİD'e karşı kullanmaları vaadini aldık ve bu silahların yerine kullanıldığından emin olmak için izlemeye devam edeceğiz. Burada ne yapacağımız ile ilgili spekülatif tartışmalara girmeyeceğim ancak vardığımız mutabakatın dışına çıkılması bu ortaklarımızla yaptığımız operasyonları ve verdiğimiz desteği etkileyecektir" dedi.