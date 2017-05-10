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ABD'li yetkili: Erdoğan ABD ziyaretini iptal ederse büyük kayıp olmaz

Trump, YPG'ye silah ağır silah vermeye karar vermişti

10 Mayıs 2017 23:26

ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, Donald Trump'ın YPG'yi silahlandırmak için Pentagon'a verdiği yetkiye ilişkin, "Erdoğan ziyaretini iptal ederse, otoriter yönetimi ve Suriye'deki yararsız rolü göz önüne alındığında büyük bir kayıp olmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ağır silah verilmesi kararının ardından, ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass konuyla ilgili bir tweet attı.

​Haass, "Trump yönetiminin Suriye Kürtlerini silahlandırdığını görmek güzel. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ziyaretini iptal ederse, otoriter yönetimi ve Suriye'deki yararsız rolü göz önüne alındığında büyük bir kayıp olmaz" dedi.

Haass daha önceden de, TSK'nın Şengal ve Karaçok'a gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Hava saldırılarına tepki gösteren Haass, Twitter üzerinden Türkiye'nin IŞİD'le mücadele eden birliklere zarar vermesi gerekçesiyle "artık ABD'nin ortağı olamayacağını" söylemişti.

CHP: Ziyaret iptal edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin YPG’ye ağır silah verme kararına tepki gösterdi. "Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'nin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıya silah yardımı yapacağını açıklaması ve bunu da Rakka operasyonu çerçevesinde ileri sürmesi son derece yanlış bir adımdır" diyen Yılmaz, bu girişimin iki ülke arasındaki dostluğu ve güveni iyice sarstığını söyledi. Öztürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini iptal etmesi gerektiğini ileri sürdü.

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