ABD'li general: IŞİD lideri Bağdadi hayatta

IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun ABD'li komutanı Korgenaral Stephen Townsend, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin hayatta olduğuna inandığını söyledi.

Townsend, Irak'ın başkenti Bağdat'taki karargâhtan Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki gazetecilere verdiği basın toplantısında, IŞİD liderinin hâlâ hayatta olduğuna inandığını ve ABD öncülüğündeki koalisyonun her gün onu aradığını söyledi.

"Onun hayatta olduğuna inanıyor muyum? Evet” diyen Townsend, Rusya'nın haziran ayında Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını söylediklerinde bu iddiaya ilk başta elde kanıt olmaması sebebiyle inanmadığını söyledi.

Townsend, "Ayrıca istihbarat kanallarında onun hâlâ hayatta olduğuna dair bazı göstergeler var” dedi, ancak bu göstergelerin ne olduğunu belirtmedi.

"Tutsak almak yerine öldürmeyi tercih ederiz"

Bağdadi'nin büyük bir ihtimalle Suriye'nin Deir ez Zor kasabasından başlayıp Irak'ın Ravah kasabasına kadar Fırat Nehri boyunca uzanan bölgede olduğunu tahmin ettiklerini belirten Townsend, IŞİD liderini bulurlarsa tutsak almak yerine muhtemelen öldürmeyi tercih edeceklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 16 Haziran'da yapılan açıklamada, Bağdadi'nin 28 Mayıs tarihinde Suriye'nin Rakka şehrinin güney mahallelerindeki bir binaya düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceği bildirilmişti.