ABD, Bağdadi’nin öldüğünü doğrulayamadı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin ölüp ölmediğini doğrulayamayacaklarını söyledi. Konuyla ilgili kanıtları olmadığını söyleyen Mattis, "Bilseydik size şu an söylerdik, şu anda bunu teyit edemeyiz" diye konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Mattis, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiaları sorulan Mattis, "Gerçekten şu anda bilmiyorum ve biz Amerikan ordusunda spekülasyon yapmıyoruz. Bilseydik size söylerdik. Bizim yaklaşımımız aksi ispat edilene kadar yaşıyor şeklindedir" dedi.