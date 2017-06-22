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Rusya: Bağdadi yüksek ihtimalle öldürüldü

Bağdadi'nin öldürüldüğü bilgisi çeşitli kanallar aracılığıyla doğrulanmaya çalışılıyor

22 Haziran 2017 19:16

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin "öldürülmüş olabileceğini" söyledi.

Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Sıromolotov "Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Rakka'da mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüksek" dedi.

Sıromolotov, bu bilginin çeşitli kanallar aracılığıyla doğrulanmaya çalışıldığını da aktardı.

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