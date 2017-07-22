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ABD'den Bağdadi açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD lideri Bağdadi'nin yaşadığını bildirdi

22 Temmuz 2017 01:42

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yaşadığını ve örgüt içinde rolünü devam ettirdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Mattis, IŞİD ile mücadele ve Washington'un Afganistan stratejisinin revizyonu ile ilgili soruları yanıtladı.

Bağdadi'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya Mattis, "Bağdadi'nin yaşadığını düşünüyorum ve öldürüldüğünü kendimiz teyit etmediğimiz sürece de aksini kabul etmeyeceğim." karşılığını verdi.

Bağdadi'yi aradıklarını belirten Mattis, Bağdadi’nin IŞİD içindeki rolünü bir şekilde devam ettirdiğine inandıklarını ifade etti.

IŞİD liderinin, halen örgüt içinde emir komuta rolünü devam ettirip ettirmediğine yönelik soru üzerine Mattis şunları söyledi:

"Yaşadığını düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor; örgüt içerisinde bir rolü var ama rolü operasyonel mi, stratejik mi, propaganda mı, manevi veya fiziki bir rol mü onu tanımlayamayacağım. Cesedini görene kadar onun yaşadığını farz edeceğim."

Afganistan'daki Amerikan stratejisinin revizyonuna yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Mattis, yakın zamanda bu stratejinin prensiplerini açıklayacaklarını ifade etti.

Afganistan'daki asker sayısının artırılmasıyla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Mattis, bazı NATO müttefiklerinin Afganistan'daki asker ve kaynaklarını artırma taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

 

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